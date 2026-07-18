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    Yeni The X-Files dizisinde sürpriz gelişme: Dizi yerine sinema filmi olarak gelebilir

    Ryan Coogler'ın (Black Panther, Sinners) çektiği yeni The X-Files, sürpriz bir gelişmeyle gündemde. Bir dizi olarak planlann proje, bunun yerine sinema filmi olarak izleyicilere sunulabilir.

    Yeni The X-Files dizisinde sürpriz gelişme: Dizi yerine sinema filmi olarak gelebilir Tam Boyutta Gör
    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni The X-Files, bu hafta sürpriz bir gelişmeyle gündemde. Bu yıl Sinners ile ilk Oscar'ını kazanan ünlü sinemacı Ryan Coogler'ın (Black Panther) hazırladığı yeni The X-Files, normalde bir Hulu dizisi olarak tasarlanmıştı. Ancak Coogler şimdi bunu bir sinema filmine dönüştürmek istiyor.

    Dizinin pilot bölümünün çekimlerini tamamlayan Coogler, film uzunluğundaki bu işten oldukça memnun kalmış olacak ki şimdi Disney'den bunu bir sinema filmi olarak değerlendirmesini istiyor. Stüdyonun bu isteğe nasıl karşılık vereceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Sinners ile yıldızını daha da parlatan Coogler'ın imzasını taşıyan bir X-Files filmi, Disney için de cazip olabilir.

    Disney/Hulu henüz diziye ilk sezon için resmi onayı vermemişti. Sadece Ryan Coogler tarafından çekilecek pilot bölümüne yeşil ışık yakılmıştı. Bu yüzden projenin şimdi bir filme dönüştürülmesi o kadar da zor olmayacaktır. Kaldı ki zaten pilot bölümünün neredeyse bir film gibi çekildiği ve Sinners'ın kamera arkasındaki pek çok ismin bu projede de görev aldığı belirtiliyor.

    Bu Kez Hikâyenin Merkezinde Mulder ve Scully Yok

    Yeni X-Files'ın konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak önceki işlerin aksine bu kez hikâyenin merkezinde Scully ve Mulder olmayacak. Bu yeni projenin başrollerini Danielle Deadwyler ve Himesh Patel paylaşıyor. İkili, uzun süredir atıl duran X-Files departmanına atanan birbirinden oldukça farklı iki FBI ajanını canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Steve Buscemi, Amy Madigan, Ben Foster gibi isimler eşlik ediyor.

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