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    Tomb Raider: Legacy of Atlantis'ten yeni fragman paylaşıldı: İşte çıkış tarihi

    Tomb Raider serisinin ilk oyununun yeniden yapımı Legacy of Atlantis için beklenen açıklama geldi. Yeni fragman yayınlanırken oyunun çıkış tarihi de paylaşıldı.

    Yeni Tomb Raider oyunundan fragman paylaşıldı: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Dün gece saatlerinde düzenlenen PlayStation State of Play etkinliğinde Tomb Raider serisinin ilk oyununu yeniden yapım olarak geri getirecek olan Tomb Raider: Legacy of Atlantis için yeni bir fragman yayınladı. Ayrıca paylaşılan görüntülerle birlikte beklenmeyen bir erteleme haberi de geldi.

    Tomb Raider: Legacy of Atlantis'ten yeni fragman paylaşıldı

    Daha önce 2026 yılında çıkması planlanan Tomb Raider: Legacy of Atlantis artık 12 Şubat 2027 tarihine ertelendi. Böylece son dönemde ortaya çıkan erteleme iddiaları da resmiyet kazanmış oldu. State of Play etkinliğinde gösterilen yeni fragman ise, oyunun görsel anlamda ne kadar büyük bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor.

    PlayStation 5 Pro üzerinde kaydedilen görüntülerde Lara Croft'un macerasından birçok ikonik sahneyi yeniden görüyoruz. Fragmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise serinin unutulmaz anları arasında gösterilen T-Rex kovalamacası oldu. Yenilenen grafikler ve modern teknolojilerle hazırlanan sahne, orijinal oyuna kıyasla çok daha etkileyici bir görünüme kavuşmuş durumda.

    Erteleme kararı ilk etapta hayal kırıklığına uğratsa da sektör açısından sürpriz değil. Niketim 2026'nın son çeyreği oyun dünyasının en yoğun dönemlerinden biri olacak. Özellikle kasım ayında çıkması beklenen Grand Theft Auto 6, sektördeki birçok yapımın planlarını etkilemeye başladı. Yeni fragmanla birlikte oyunun atmosferi, aksiyon sahneleri ve yenilenen mekanları hakkında daha fazla detay paylaşılırken, Lara Croft'un dönüşü için oyuncuların yaklaşık birkaç ay daha beklemesi gerekecek.

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