Tomb Raider: Legacy of Atlantis'ten yeni fragman paylaşıldı: İşte çıkış tarihi

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'ten yeni fragman paylaşıldı
Daha önce 2026 yılında çıkması planlanan Tomb Raider: Legacy of Atlantis artık 12 Şubat 2027 tarihine ertelendi. Böylece son dönemde ortaya çıkan erteleme iddiaları da resmiyet kazanmış oldu. State of Play etkinliğinde gösterilen yeni fragman ise, oyunun görsel anlamda ne kadar büyük bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor.
PlayStation 5 Pro üzerinde kaydedilen görüntülerde Lara Croft'un macerasından birçok ikonik sahneyi yeniden görüyoruz. Fragmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise serinin unutulmaz anları arasında gösterilen T-Rex kovalamacası oldu. Yenilenen grafikler ve modern teknolojilerle hazırlanan sahne, orijinal oyuna kıyasla çok daha etkileyici bir görünüme kavuşmuş durumda.
Erteleme kararı ilk etapta hayal kırıklığına uğratsa da sektör açısından sürpriz değil. Niketim 2026'nın son çeyreği oyun dünyasının en yoğun dönemlerinden biri olacak. Özellikle kasım ayında çıkması beklenen Grand Theft Auto 6, sektördeki birçok yapımın planlarını etkilemeye başladı. Yeni fragmanla birlikte oyunun atmosferi, aksiyon sahneleri ve yenilenen mekanları hakkında daha fazla detay paylaşılırken, Lara Croft'un dönüşü için oyuncuların yaklaşık birkaç ay daha beklemesi gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: