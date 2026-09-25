Toyota efsanesi yenileniyor: Yeni Corolla 4 farklı motorla geliyor

2025'in sonlarında gösterilen iddialı konsept modelin çizgilerini büyük oranda seri üretime taşıyacak olan yeni Corolla; daha havadar bir kabin, büyüyen multimedya ekranları ve sadeleştirilmiş kontrol panelleriyle gelecek. Eğimli fastback tavan yapısının arkada pratik bir bagaj kapağını gizleyebileceği ve Corolla Cross'un popülaritesi nedeniyle standart hatchback versiyonun yerini alabileceği belirtiliyor.
TNGA-C platformunda 4 farklı motor seçeneği
- Benzinli: Mevcut 2.0 litrelik turbo benzinli motorun güncellenmiş bir versiyonu veya yeni nesil 1.5 litrelik turbo benzinli ünite görev yapacak.
- Yeni 1.5 Hibrit: 1.5 litrelik 4 silindirli yeni benzinli motor (94 hp) ile elektrik motorunun (40 hp) kombinasyonundan oluşan 134 beygirlik hibrit sistem. Bu ünite, zaten yakıt cimrisi olan mevcut hibrit sistemden %10 ila %20 oranında daha verimli olacak. Arka aksa eklenecek ekstra elektrik motoruyla e-AWD seçeneği de masada.
- Şarj edilebilir hibrit (PHEV): Corolla tarihinde ilk kez daha büyük bir batarya ve artırılmış saf elektrikli menziline sahip şarj edilebilir bir hibrit versiyon sunulacak.
- Tam Elektrikli Corolla: Tek ve çift motorlu versiyonlarla gelmesi beklenen %100 elektrikli Corolla, en az 400 km sürüş menzili sunacak.
- GR Corolla: Serinin zirvesinde ise yeni geliştirilen 2.0 litrelik 4 silindirli turbo motordan güç alacak 395 beygirlik tamı tamına bir pist canavarı GR Corolla yer alacak.
C segmentinde pazar payını korumak isteyen yeni Corolla'nın 2027 yılında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: