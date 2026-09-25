Toyota efsanesi yenileniyor: Yeni Corolla 4 farklı motorla geliyor

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Tam Boyutta Gör Küresel otomotiv pazarında uzun yıllardır satış rekorları kıran Toyota Corolla, SUV modellerinin ezici pazar hakimiyetine karşı tarihi bir yenilenmeye hazırlanıyor. Efsane model, eskiyen yüzünü silip atacak radikal bir tasarım dili ve 4 farklı motor seçeneğiyle nesil değiştirmeye hazırlanıyor.

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2025'in sonlarında gösterilen iddialı konsept modelin çizgilerini büyük oranda seri üretime taşıyacak olan yeni Corolla; daha havadar bir kabin, büyüyen multimedya ekranları ve sadeleştirilmiş kontrol panelleriyle gelecek. Eğimli fastback tavan yapısının arkada pratik bir bagaj kapağını gizleyebileceği ve Corolla Cross'un popülaritesi nedeniyle standart hatchback versiyonun yerini alabileceği belirtiliyor.

TNGA-C platformunda 4 farklı motor seçeneği

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Corolla, mevcut TNGA-C platformunun ağır şekilde revize edilmiş, çok yönlü bir versiyonu üzerine yükselecek. Bu esnek mimari, benzinliden %100 elektriğe kadar her türlü motor entegrasyonuna izin verecek. Camry ve RAV4 gibi modellerini tamamen hibrit yapan Toyota, Corolla tarafında benzinli seçeneği sunmaya devam edecek. Yeni Corolla gamında beklenen motor seçenekleri şu şekilde:

Benzinli: Mevcut 2.0 litrelik turbo benzinli motorun güncellenmiş bir versiyonu veya yeni nesil 1.5 litrelik turbo benzinli ünite görev yapacak.

Mevcut 2.0 litrelik turbo benzinli motorun güncellenmiş bir versiyonu veya yeni nesil 1.5 litrelik turbo benzinli ünite görev yapacak. Yeni 1.5 Hibrit: 1.5 litrelik 4 silindirli yeni benzinli motor (94 hp) ile elektrik motorunun (40 hp) kombinasyonundan oluşan 134 beygirlik hibrit sistem. Bu ünite, zaten yakıt cimrisi olan mevcut hibrit sistemden %10 ila %20 oranında daha verimli olacak. Arka aksa eklenecek ekstra elektrik motoruyla e-AWD seçeneği de masada.

1.5 litrelik 4 silindirli yeni benzinli motor (94 hp) ile elektrik motorunun (40 hp) kombinasyonundan oluşan hibrit sistem. Bu ünite, zaten yakıt cimrisi olan mevcut hibrit sistemden olacak. Arka aksa eklenecek ekstra elektrik motoruyla e-AWD seçeneği de masada. Şarj edilebilir hibrit (PHEV): Corolla tarihinde ilk kez daha büyük bir batarya ve artırılmış saf elektrikli menziline sahip şarj edilebilir bir hibrit versiyon sunulacak.

Corolla tarihinde ilk kez daha büyük bir batarya ve artırılmış saf elektrikli menziline sahip şarj edilebilir bir hibrit versiyon sunulacak. Tam Elektrikli Corolla: Tek ve çift motorlu versiyonlarla gelmesi beklenen %100 elektrikli Corolla, en az 400 km sürüş menzili sunacak.

Tek ve çift motorlu versiyonlarla gelmesi beklenen %100 elektrikli Corolla, en az sürüş menzili sunacak. GR Corolla: Serinin zirvesinde ise yeni geliştirilen 2.0 litrelik 4 silindirli turbo motordan güç alacak 395 beygirlik tamı tamına bir pist canavarı GR Corolla yer alacak.

C segmentinde pazar payını korumak isteyen yeni Corolla'nın 2027 yılında tanıtılması bekleniyor.

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Yeni Toyota Corolla, elektrikli dahil 4 farklı motorla geliyor

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