Yeni Toyota Corolla 1.5 atmosferik hibrit motorla geliyor: Çok daha verimli olacak!

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Tam Boyutta Gör Dünyanın ve Türkiye’nin onlarca yıldır en çok satan otomobil unvanını elinde bulunduran efsanevi modeli Toyota Corolla, tamamen baştan yaratılıyor. Mevcut 12. nesliyle 2018 yılından beri yollarda olan ve SUV çılgınlığına rağmen hala peynir ekmek gibi satan Corolla, radikal bir tasarım devrimi ve kaputunun altına eklenecek yepyeni bir 1.5 litrelik hibrit motor seçeneğiyle 13. nesline kavuşmaya hazırlanıyor.

Toyota’nın geçtiğimiz dönemde sergilediği fütüristik konsept otomobili, yeni nesil Corolla’nın nasıl bir görsel evrim geçireceğinin en büyük kanıtı olmuştu. Gelen son bilgilere göre yeni nesil Corolla, bu fütüristik tasarım çizgilerini büyük oranda koruyarak önümüzdeki Kasım ayında düzenlenecek Los Angeles Otomobil Fuarı’nda resmi olarak sahneye çıkabilir.

Daha küçük ama çok daha verimli 1.5 litre hibrit motor

Tam Boyutta Gör Haberler sadece tasarımla sınırlı değil; 13. nesil Corolla ile birlikte Toyota'nın ödüllü hibrit teknolojisi de seviye atlıyor. Yeni modelde kullanılacak olan 1.5 litrelik dört silindirli atmosferik motor, tamamen yenilenmiş daha güçlü bir elektrikli hibrit sistemle desteklenecek.

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Toyota’nın iddialarına göre bu yeni 1.5 litrelik motor, daha küçük bir hacme sahip olmasına rağmen hem çok daha yüksek bir performans sunacak hem de yakıt ekonomisinde çığır açacak. Öyle ki, yeni Corolla'nın yakıt verimliliği konusunda markanın ekonomi ikonu olan Prius'u bile geride bırakabileceği konuşuluyor.

Şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyon yolda

Konsept model üzerinde yer alan şarj portu detayları, yeni nesil Corolla ailesinde sadece standart hibrit değil, şarj edilebilir hibrit versiyonun da kesin olarak yer alacağını gösteriyor. Otomotiv kulislerinde dolaşan bir diğer güçlü iddia ise Toyota'nın bu gövdede tamamen elektrikli bir Corolla modelini de fütüristik tasarım hatlarıyla birlikte pazara sunabileceği yönünde.

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Yeni Toyota Corolla'ya 1.5 atmosferik hibrit motor! İşte detaylar

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