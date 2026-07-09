Yeni Toyota Corolla 1.5 atmosferik hibrit motorla geliyor: Çok daha verimli olacak!

Toyota’nın geçtiğimiz dönemde sergilediği fütüristik konsept otomobili, yeni nesil Corolla’nın nasıl bir görsel evrim geçireceğinin en büyük kanıtı olmuştu. Gelen son bilgilere göre yeni nesil Corolla, bu fütüristik tasarım çizgilerini büyük oranda koruyarak önümüzdeki Kasım ayında düzenlenecek Los Angeles Otomobil Fuarı’nda resmi olarak sahneye çıkabilir.
Daha küçük ama çok daha verimli 1.5 litre hibrit motor
Toyota’nın iddialarına göre bu yeni 1.5 litrelik motor, daha küçük bir hacme sahip olmasına rağmen hem çok daha yüksek bir performans sunacak hem de yakıt ekonomisinde çığır açacak. Öyle ki, yeni Corolla'nın yakıt verimliliği konusunda markanın ekonomi ikonu olan Prius'u bile geride bırakabileceği konuşuluyor.
Şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyon yolda
Konsept model üzerinde yer alan şarj portu detayları, yeni nesil Corolla ailesinde sadece standart hibrit değil, şarj edilebilir hibrit versiyonun da kesin olarak yer alacağını gösteriyor. Otomotiv kulislerinde dolaşan bir diğer güçlü iddia ise Toyota'nın bu gövdede tamamen elektrikli bir Corolla modelini de fütüristik tasarım hatlarıyla birlikte pazara sunabileceği yönünde.
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