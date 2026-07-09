Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Toyota Corolla 1.5 atmosferik hibrit motorla geliyor: Çok daha verimli olacak!

    Dünyanın en popüler sedan modeli Toyota Corolla, tamamen baştan yaratılıyor. 13. nesil Corolla, Prius benzeri fütüristik tasarımı ve yepyeni 1.5 litre hibrit motoruyla yollara çıkacak.

    Yeni Toyota Corolla'ya 1.5 atmosferik hibrit motor! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ve Türkiye’nin onlarca yıldır en çok satan otomobil unvanını elinde bulunduran efsanevi modeli Toyota Corolla, tamamen baştan yaratılıyor. Mevcut 12. nesliyle 2018 yılından beri yollarda olan ve SUV çılgınlığına rağmen hala peynir ekmek gibi satan Corolla, radikal bir tasarım devrimi ve kaputunun altına eklenecek yepyeni bir 1.5 litrelik hibrit motor seçeneğiyle 13. nesline kavuşmaya hazırlanıyor.

    Toyota’nın geçtiğimiz dönemde sergilediği fütüristik konsept otomobili, yeni nesil Corolla’nın nasıl bir görsel evrim geçireceğinin en büyük kanıtı olmuştu. Gelen son bilgilere göre yeni nesil Corolla, bu fütüristik tasarım çizgilerini büyük oranda koruyarak önümüzdeki Kasım ayında düzenlenecek Los Angeles Otomobil Fuarı’nda resmi olarak sahneye çıkabilir.

    Daha küçük ama çok daha verimli 1.5 litre hibrit motor

    Yeni Toyota Corolla'ya 1.5 atmosferik hibrit motor! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Haberler sadece tasarımla sınırlı değil; 13. nesil Corolla ile birlikte Toyota'nın ödüllü hibrit teknolojisi de seviye atlıyor. Yeni modelde kullanılacak olan 1.5 litrelik dört silindirli atmosferik motor, tamamen yenilenmiş daha güçlü bir elektrikli hibrit sistemle desteklenecek.

    Toyota’nın iddialarına göre bu yeni 1.5 litrelik motor, daha küçük bir hacme sahip olmasına rağmen hem çok daha yüksek bir performans sunacak hem de yakıt ekonomisinde çığır açacak. Öyle ki, yeni Corolla'nın yakıt verimliliği konusunda markanın ekonomi ikonu olan Prius'u bile geride bırakabileceği konuşuluyor.

    Şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyon yolda

    Konsept model üzerinde yer alan şarj portu detayları, yeni nesil Corolla ailesinde sadece standart hibrit değil, şarj edilebilir hibrit versiyonun da kesin olarak yer alacağını gösteriyor. Otomotiv kulislerinde dolaşan bir diğer güçlü iddia ise Toyota'nın bu gövdede tamamen elektrikli bir Corolla modelini de fütüristik tasarım hatlarıyla birlikte pazara sunabileceği yönünde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sessiz vantilatör cam silme robotu kullananlar yorumları kadınlar kulübü debriyaja basınca ses gelmesi malibu kokteyl camel green

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum