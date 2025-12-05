Toyota GR GT tanıtıldı: V8 motor, 641 beygir güç ve alüminyum şasi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Toyota, markanın yıllardır konuşulan yeni V8 süper otomobilini nihayet gün yüzüne çıkardı. GR GT adı verilen yeni model, yaklaşık iki yıl içinde satışa sunulacak. Gazoo Racing tarafından geliştirilen süper otomobil, Toyota’nın “yasal yollarda kullanılabilen bir yarış aracı” vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor.

Toyota GR GT, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör GR GT'nin kaputu altında tamamen yeni geliştirilen 4.0 litrelik çift turbo V8 bulunuyor. Bu motor, elektrik desteğiyle birlikte arka tekerleklere en az 641 bg güç ve 850 Nm tork iletiyor. Bu güç, yeni sekiz ileri otomatik şanzımanla yola aktarılıyor. Toyota, geliştirme sürecinin sürdüğünü ve nihai güç değerlerinin daha yüksek olabileceğini açıkça belirtiyor. Hedeflenen maksimum hız 318 km/s seviyesinde ve 0-100 km/s süresinin yaklaşık 3,5 saniye olması bekleniyor.

V8 motor; turbo yerleşimi, kuru karter yağlama sistemi ve kompakt yağ haznesi sayesinde oldukça hafif ve dar bir yapıya sahip. Öte yandan motorun sıkılaşan emisyon standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirildiği ve uzun yıllar üretimde kalmasının hedeflendiği belirtiliyor. Egzoz sistemi ise ses mühendisliğine özel bir odakla tasarlanmış. Amaç, çift turbo V8’in karakteristik yarış tonunu sürücünün tüm sürüş koşullarında hissedebilmesi.

Tam Boyutta Gör Hibrit sistemdeki elektrik motoru hakkında henüz teknik bilgiler paylaşılmadı ancak motorun özellikle vites geçişleri sırasında tork kaybını ortadan kaldırmak için kullanıldığı biliniyor. Bu yapı, güç akışının sürekli ve kesintisiz olmasını sağlıyor. Şanzımanın tork konvertör yerine ıslak kavramaya sahip olması, vites geçiş hızlarını belirgin şekilde artırmış durumda.

GR GT’nin pist odaklı doğası dış tasarımda da kendini gösteriyor. Aerodinamik yüzeyler, geniş hava kanalları ve yere yakın duruş, aracın yüksek hızda dengede kalmasına önemli katkı sağlıyor. Kabin ise yarış kökenli bir mimariyle tasarlanmış. Görüş açıları artırılmış, sürücü koruma hissi güçlendirilmiş ve tüm kumanda elemanlarının erişimi kolaylaştırılmış.

Tam Boyutta Gör Performansın temel taşlarından biri hafiflik. GR GT, Toyota’nın tamamen alüminyum gövdeye sahip ilk modeli. Gövde panellerinin bir kısmı da alüminyumdan üretilirken, süspansiyon bileşenlerinin büyük bölümü de hafif malzemelerden oluşuyor. Frenlerde ise Brembo imzalı karbon diskler görev yapıyor. Tüm bu çalışmaların sonucunda otomobilin ağırlığı 1750 kg’ın altında tutulmuş. Bu değer, dört tekerlekten çekişli AMG GT’den yaklaşık 300 kg daha hafif.

Ağırlığın yüzde 45’i önde, yüzde 55’i arkada olacak şekilde dağıtılması ve Le Mans araçlarından uyarlanan özel denge kontrol sistemi, GR GT’nin hem pistte hem de halka açık yollarda sezgisel ve akıcı bir sürüş karakteri sunmasını hedefliyor.

