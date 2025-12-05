Toyota GR GT tanıtıldı: V8 motor, 641 beygir güç ve alüminyum şasi

Toyota, markanın yıllardır konuşulan yeni V8 süper otomobilini nihayet gün yüzüne çıkardı. GR GT adı verilen yeni model, yaklaşık iki yıl içinde satışa sunulacak. Gazoo Racing tarafından geliştirilen süper otomobil, Toyota’nın “yasal yollarda kullanılabilen bir yarış aracı” vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor.
Toyota GR GT, özellikleriyle neler sunuyor❓
V8 motor; turbo yerleşimi, kuru karter yağlama sistemi ve kompakt yağ haznesi sayesinde oldukça hafif ve dar bir yapıya sahip. Öte yandan motorun sıkılaşan emisyon standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirildiği ve uzun yıllar üretimde kalmasının hedeflendiği belirtiliyor. Egzoz sistemi ise ses mühendisliğine özel bir odakla tasarlanmış. Amaç, çift turbo V8’in karakteristik yarış tonunu sürücünün tüm sürüş koşullarında hissedebilmesi.
GR GT’nin pist odaklı doğası dış tasarımda da kendini gösteriyor. Aerodinamik yüzeyler, geniş hava kanalları ve yere yakın duruş, aracın yüksek hızda dengede kalmasına önemli katkı sağlıyor. Kabin ise yarış kökenli bir mimariyle tasarlanmış. Görüş açıları artırılmış, sürücü koruma hissi güçlendirilmiş ve tüm kumanda elemanlarının erişimi kolaylaştırılmış.
Ağırlığın yüzde 45’i önde, yüzde 55’i arkada olacak şekilde dağıtılması ve Le Mans araçlarından uyarlanan özel denge kontrol sistemi, GR GT’nin hem pistte hem de halka açık yollarda sezgisel ve akıcı bir sürüş karakteri sunmasını hedefliyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: