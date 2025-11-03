Giriş
    2026 Toyota Hilux'tan ilk resmi ipucu: 10 Kasım'da tanıtılacak

    Toyota, 2015’ten beri satışta olan Hilux’ın yerini alacak yeni nesli 10 Kasım’da Tayland’da tanıtacak. Yenilenen model, daha keskin tasarım ve 48V destekli dizel motorla geliyor.

    Yeni Toyota Hilux'tan ilk resmi ipucu: 10 Kasım'da tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Toyota, yeni nesil Hilux’un 10 Kasım’da Tayland’da tanıtılacağını resmen doğruladı. Japon üretici, bu duyuruya ilk resmi tanıtım videosunu da ekledi.

    Toyota Tayland tarafından paylaşılan videoda, pickup’ın dış tasarımına ilk kez net bir bakış atabiliyoruz. 2015’ten beri satışta olan ve 2017, 2020, 2024 yıllarında makyajlanan mevcut neslin yerini alacak yeni Hilux, markanın en önemli modellerinden biri olmayı sürdürecek.

    Yeni Hilux’un ön yüzü, markanın son dönem tasarım çizgilerini taşıyor. İnceltilmiş LED farlar, kaslı motor kaputu ve daha büyük hava girişlerine sahip tampon, araca daha modern ve güçlü bir ifade kazandırmış. Büyük TOYOTA yazısı artık ızgaranın tam ortasında yer alıyor. Arka kısımda ise Hilux logosu dikkat çekiyor.

    Her ne kadar ipucu videosunda iç mekan gösterilmese de sızdırılan fotoğraflar, kabinde ciddi bir yenilenme olacağını doğruluyor. Dijital gösterge paneli, dokunmatik multimedya ekranı ve daha keskin hatlara sahip bir ön konsol bizleri bekliyor. Malzeme kalitesi de artırılan model, yeni döşeme ve kaplama seçenekleriyle artık daha çok SUV hissi veren bir ortama sahip olacak.

    Yeni Toyota Hilux'tan ilk resmi ipucu: 10 Kasım'da tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Toyota, köklü Hilux kimliğini koruma konusunda kararlı. Bu nedenle yeni modelde, TNGA-F platformu yerine güncellenmiş IMV şasisi kullanılacak. Ancak yeniden elden geçirilen altyapı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, modelin sürüş konforunu çağın gereksinimlerine taşıyacak.

    Kaputun altında ise 2.8 litrelik turbo dizel motorun 48V teknolojili versiyonu yer alacak. Bu motor, 201 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Güç aktarımı arka ya da dört tekerlekten çekişli versiyonlarda otomatik şanzıman üzerinden sağlanacak. Toyota ilerleyen dönemde tam hibrit ve elektrikli Hilux versiyonlarını da ürün gamına eklemeye hazırlanıyor.

    Üretim, her zamanki gibi Tayland’da devam edecek. Tüm detaylar, fiyatlandırma ve donanım seçenekleriyle birlikte 10 Kasım’daki resmi tanıtımda açıklanacak.

