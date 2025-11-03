2026 Toyota Hilux'tan ilk resmi ipucu: 10 Kasım'da tanıtılacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, yeni nesil Hilux’un 10 Kasım’da Tayland’da tanıtılacağını resmen doğruladı. Japon üretici, bu duyuruya ilk resmi tanıtım videosunu da ekledi.

Toyota Tayland tarafından paylaşılan videoda, pickup’ın dış tasarımına ilk kez net bir bakış atabiliyoruz. 2015’ten beri satışta olan ve 2017, 2020, 2024 yıllarında makyajlanan mevcut neslin yerini alacak yeni Hilux, markanın en önemli modellerinden biri olmayı sürdürecek.

Yeni Hilux’un ön yüzü, markanın son dönem tasarım çizgilerini taşıyor. İnceltilmiş LED farlar, kaslı motor kaputu ve daha büyük hava girişlerine sahip tampon, araca daha modern ve güçlü bir ifade kazandırmış. Büyük TOYOTA yazısı artık ızgaranın tam ortasında yer alıyor. Arka kısımda ise Hilux logosu dikkat çekiyor.

Her ne kadar ipucu videosunda iç mekan gösterilmese de sızdırılan fotoğraflar, kabinde ciddi bir yenilenme olacağını doğruluyor. Dijital gösterge paneli, dokunmatik multimedya ekranı ve daha keskin hatlara sahip bir ön konsol bizleri bekliyor. Malzeme kalitesi de artırılan model, yeni döşeme ve kaplama seçenekleriyle artık daha çok SUV hissi veren bir ortama sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Toyota, köklü Hilux kimliğini koruma konusunda kararlı. Bu nedenle yeni modelde, TNGA-F platformu yerine güncellenmiş IMV şasisi kullanılacak. Ancak yeniden elden geçirilen altyapı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, modelin sürüş konforunu çağın gereksinimlerine taşıyacak.

Kaputun altında ise 2.8 litrelik turbo dizel motorun 48V teknolojili versiyonu yer alacak. Bu motor, 201 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Güç aktarımı arka ya da dört tekerlekten çekişli versiyonlarda otomatik şanzıman üzerinden sağlanacak. Toyota ilerleyen dönemde tam hibrit ve elektrikli Hilux versiyonlarını da ürün gamına eklemeye hazırlanıyor.

Üretim, her zamanki gibi Tayland’da devam edecek. Tüm detaylar, fiyatlandırma ve donanım seçenekleriyle birlikte 10 Kasım’daki resmi tanıtımda açıklanacak.

