Yeni trafik cezaları yürürlükte: Para cezaları katlandı, ehliyet iptali kolaylaştı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle birlikte trafik ihlallerine uygulanan yaptırımlar ciddi şekilde ağırlaştırıldı. Yeni düzenleme; plaka usulsüzlüklerinden alkollü araç kullanımına, tehlikeli sürüşten ticari araç kurallarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Amaç ise trafik güvenliğini artırmak ve caydırıcılığı yükseltmek.

Trafik cezaları ağırlaştırıldı

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici artışlar plaka ve tescil ihlallerinde görüldü. Tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkanlara uygulanan ceza 46 bin TL’ye yükseltildi. Plakasını bilerek okunamaz hale getiren sürücülere 140 bin TL ceza verilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza her seferinde 280 bin TL’ye çıkacak ve araç trafikten men edilecek.

Sahte plaka ya da başka araca ait plaka kullananlar da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu durumda 140 bin TL para cezası uygulanacak, sürücü belgesine 30 gün el konulacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek. İhlalin tekrarı halinde ceza 280 bin TL’ye yükselirken, fiil ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında “resmi belgede sahtecilik” suçu sayılacak.

Ehliyet iptalinin önü açıldı

Ehliyete el koyma süreleri de birçok ağır ihlal için uzatıldı. Tekrarlanan ciddi ihlallerde ehliyet iptalinin önü açıldı. Sürücü belgesinin geri alınabilmesi için tüm idari para cezalarının ödenmiş olması şartı getirildi. Bazı durumlarda psikoteknik değerlendirme zorunlu tutulurken, beş yıl içinde ikinci kez ağır ihlal nedeniyle ehliyeti geri alınanların belgeleri tamamen iptal edilebilecek. İptal edilen ehliyet için yeniden kursa gitme ve sınav şartı uygulanacak.

Alkollü araç kullanımında da cezalar yükseltildi. 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara 25 bin TL ceza kesilecek. İkinci ihlalde ceza 50 bin TL’ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL’ye çıkacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin TL ceza verilecek ve ehliyetleri iptal edilecek. Ölçüm yaptırmayı reddedenlere de 150 bin TL ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınacak.

"Dur" ihtarına uymayanlara 200 bin TL ceza

Tam Boyutta Gör Denetim sırasında “dur” ihtarına uymayarak kaçanlara 200 bin TL para cezası kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.

Tehlikeli sürüş davranışlarına yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Makas atarak trafiği tehlikeye atanlar ile otoyol ya da bölünmüş yolda ters yönde araç kullananlara 90 bin TL ceza verilecek. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

Trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden veya araçtan inerek tehdit oluşturanlara 180 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak. Drift ve benzeri akrobatik hareketler yapanlara 46 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün trafikten men yaptırımı getirildi.

MG, elektrikli şehir otomobili MG2'yi bu yıl tanıtacak 4 sa. önce eklendi

Ticari araçlara yönelik kurallar da sıkılaştırıldı. Takograf ve hız sınırlayıcı zorunluluğunun kapsamı genişletilirken, takograf bulundurmayan veya kullanmayanlara 75 bin TL ceza uygulanacak. Taksimetre bulundurmayan taksilere 46 bin TL ceza kesilecek.

Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı sistemlerine müdahale edilmesi yasaklanırken, denetimlerin veri tabanı üzerinden de yapılabileceği belirtildi. Ruhsatsız yolcu taşımacılığı yapanlara 100 bin TL, ruhsatta belirtilen faaliyet dışında taşımacılık yapanlara ise 46 bin TL ceza verilecek.

Kırmızı ışık ihlallerinde kademeli ceza sistemi genişletilirken, tekrar eden ihlallerde ehliyet iptali seçeneği devreye alınacak. Bir yıl içerisinde ikinci ihlalde 10 bin TL, altıncı ihlalde ise 80 bin TL para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlaliyle kazaya sebebiyet verenlerin sürücü belgesine 60 gün el koyulacak.

Yerleşim yeri içerisinde hız sınırını;

6-10 km/s aşanlara 2.000 TL,

11-15 km/s aşanlara 4.000 TL,

16-20 km/s aşanlara 6.000 TL,

21-25 km/s aşanlara 8.000 TL,

26-35 km/s aşanlara 12.000 TL

36-45 km/s aşanlara 15.000 TL

46-55 km/s aşanlara 20.000 TL

56-65 km/s aşanlara 25.000 TL

66 km/s ve daha fazla aşanlara 30.000 TL ceza uygulanacak.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını;

11-15 km/s aşanlara 2.000 TL,

16-20 km/s aşanlara 4.000 TL,

21-25 km/s aşanlara 6.000 TL,

26-30 km/s aşanlara 8.000 TL,

31-40 km/s aşanlara 12.000 TL,

41-50 km/s aşanlara 15.000 TL,

51-60 km/s aşanlara 20.000 TL,

61-70 km/s aşanlara 25.000 TL,

71 km/s ve daha fazla aşanlara 30.000 TL ceza uygulanacak.

