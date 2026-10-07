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    Yeni Transformers filmi Steven Spielberg ve Michael Bay'e emanet

    Transformers serisini yeniden beyaz perdeye döndürmek için çalışmalara başlayan Paramount, seriyi usta yönetmen Steven Spielberg'in kontrolüne bırakıyor. Yönetmen olarak ise Michael Bay düşünülüyor.

    Yeni Transformers, Steven Spielberg ve Michael Bay'e emanet Tam Boyutta Gör
    Steven Spielberg ve Michael Bay öncülüğünde milyar dolarlık bir film serisine dönüştürülen Transformers, zamanla ivme kaybetmeye başlamış, bunun üzerine Paramount da seriyi Michael Bay'den almıştı. Ancak Bay'den sonra çekilen Transformers filmleri de beklenen etkiyi yaratamadı. Bu yüzden Paramount şimdi yeniden rota değiştirip başladığı yere dönüyor.

    Transformers Serisini Steven Spielberg Kontrol Edecek

    Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Paramount, Transformers serisinin başına geçip yeni filmleri şekillendirmesi için usta yönetmen Steven Spielberg ile anlaştı. Spielberg, önceki filmlerin de yapımcısı olan Lorenzo di Bonaventura ile birlikte seriyi kontrol edecek ve hazırlanacak yeni filmlerin yapımcılığını üstlenecek. Yeni Transformers filminin yönetmesi için görüşülen isim ise Michael Bay.

    Hazırlık aşamasındaki yeni Transformers filminin senaryosunu Jason Fuchs (Wonder Woman, Argylle) yazıyor. Henüz hazırlık sürecinin başında olduğu için filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı ancak filmin günümüzde geçeceği belirtiliyor.

    Yeni Transformers filmi için şimdilik bir vizyon tarihi belirlenmedi. Ancak Transformers'ın Paramount'un bir an önce beyaz perdeye döndürmek istediği seriler arasında yer aldığı biliniyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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