Yeni Transformers filmi Steven Spielberg ve Michael Bay'e emanet

Transformers Serisini Steven Spielberg Kontrol Edecek
Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Paramount, Transformers serisinin başına geçip yeni filmleri şekillendirmesi için usta yönetmen Steven Spielberg ile anlaştı. Spielberg, önceki filmlerin de yapımcısı olan Lorenzo di Bonaventura ile birlikte seriyi kontrol edecek ve hazırlanacak yeni filmlerin yapımcılığını üstlenecek. Yeni Transformers filminin yönetmesi için görüşülen isim ise Michael Bay.
Hazırlık aşamasındaki yeni Transformers filminin senaryosunu Jason Fuchs (Wonder Woman, Argylle) yazıyor. Henüz hazırlık sürecinin başında olduğu için filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı ancak filmin günümüzde geçeceği belirtiliyor.
Yeni Transformers filmi için şimdilik bir vizyon tarihi belirlenmedi. Ancak Transformers'ın Paramount'un bir an önce beyaz perdeye döndürmek istediği seriler arasında yer aldığı biliniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: