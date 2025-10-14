Büyük beklentilerle çıkan Tron: Ares, gişede çakıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 80'lerin en akılda kalıcı bilim-kurgu filmlerinden olan Tron, geçtiğimiz hafta yeni bir devam filmine kavuştu. Tron: Ares adını taşıyan bu yeni film, 180 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekildi. Yani stüdyo bu projeden oldukça umutluydu. Ancak günün sonunda sonuç hüsran oldu. Çünkü Tron: Ares gişede adeta çakıldı.

Tron: Ares, Zarara Doğru Gidiyor

Vizyondaki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 33.5 milyon dolar hasılat yapabilen Tron: Ares, dünya genelinde de beklediği ilgiyi görmedi ve açılışını toplam 60 milyon dolar hasılatla yaptı. Sadece prodüksiyon bütçesi 180 milyon dolar olan bir film için bu neresinden bakarsanız bakın felaket bir açılış. Üsteki sonraki haftalarda bu tablonun değişmesi de beklenmiyor. Çünkü filme dair yorumlar da pek iyi değil. Bu kötü yorumların izleyicileri salonlardan uzak tutacağı düşünülüyor.

İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çeviriyor. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izliyoruz.

Filmin başrolünde ünlü oyuncu Jared Leto yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith eşlik ediyor. Joachim Rønning (Karayip Korsanları 5) oturuyor.

