Yeni 4D baskı tekniği ile yüzde 80 daha hafif rüzgar türbini kanatları üretildi

Concordia Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni teknik sayesinde, düz karbon fiber paneller herhangi bir kalıba ihtiyaç duyulmadan kendi kendine eğilerek türbin kanatlarına dönüşebiliyor. Üstelik ortaya çıkan kompozit kanatlar, aynı boyuttaki alüminyum kanatlara kıyasla yaklaşık yüzde 80 daha hafif olurken, laboratuvar testlerinde daha yüksek performans da sergiliyor.
Düz Paneller Kendi Kendine Kavisli Kanatlara Dönüşüyor
Çalışmanın merkezinde yer alan teknoloji, son yıllarda farklı mühendislik alanlarında giderek daha fazla ilgi gören 4D baskı yaklaşımına dayanıyor. 4D baskıda üretilen parçalar, üretim tamamlandıktan sonra çevresel koşulların veya malzemenin iç yapısının etkisiyle önceden tasarlanan farklı bir şekle dönüşebiliyor.
Concordia Üniversitesi'nde geliştirilen yeni rüzgar türbininde karbon fiber ve epoksi bazlı düz kompozit levhalar kullanılıyor. Bu levhalar üretim sürecinde sertleştirilip soğutulduktan sonra, katmanların farklı mekanik özellikleri sayesinde kendiliğinden eğilerek hedeflenen aerodinamik forma ulaşıyor. Böylece üretim sırasında kanatları şekillendirmek için ağır metal kalıplara veya ek şekillendirme işlemlerine ihtiyaç kalmıyor.
Yüzde 80 Daha Hafif Kanatlar Daha Yüksek Performans Sağladı
Araştırmacılar geliştirdikleri kompozit kanatları piyasada kullanılan alüminyum türbin kanatlarıyla karşılaştırdı. Testler, yeni kanatların aerodinamik açıdan ticari alüminyum kanatlarla neredeyse aynı forma sahip olduğunu gösterdi. Asıl dikkat çeken fark ise ağırlıkta ortaya çıktı. Kompozit kanatlar benzer alüminyum kanatlardan yaklaşık yüzde 80 daha hafif üretildi. Daha düşük ağırlık sayesinde hem üretim ve montaj kolaylaşıyor hem de türbinlerin dönme performansı artıyor.
Laboratuvar deneylerinde kompozit kanatlarla donatılan türbinlerin alüminyum kanatlı modellere göre daha yüksek dönüş hızlarına ulaştığı görüldü. Araştırmacılar bunun, aynı rüzgar koşullarında daha fazla enerji üretme potansiyeline işaret ettiğini belirtiyor.
Sadece Rüzgar Türbinleriyle Sınırlı Kalmayabilir
Araştırma ekibine göre geliştirilen yöntem özellikle şehirlerde kullanılan küçük dikey eksenli rüzgar türbinlerinin daha düşük maliyetle üretilmesini sağlayabilir. Bu da çatı tipi yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir.
Bunun yanında geliştirilen ters tasarım yaklaşımının kullanım alanı yalnızca rüzgar enerjisiyle sınırlı değil. Hafif, dayanıklı ve kavisli kompozit parçaların gerektiği havacılık, otomotiv ve farklı mühendislik uygulamalarında da bu yöntemin geleneksel kalıp tabanlı üretime pratik ve daha ekonomik bir alternatif sunabileceği düşünülüyor. Özellikle üretim adımlarını azaltması, daha az malzeme kullanması ve kalıp ihtiyacını ortadan kaldırması, yöntemi gelecekte pek çok sektör için dikkat çekici bir seçenek hâline getirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: