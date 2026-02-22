Yeni bir Venom filmi geliyor; Bu kez animasyon olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği live-action (animasyon olmayan) Venom serisi, 2024 yılında çıkan Venom: Son Dans filmiyle beyaz perdedeki yolculuğunu tamamladı. Ancak görünen o ki sinemaseverlerden ilgi gören bu karakter, bir şekilde perdede kalmaya devam edecek. Çünkü şimdi yeni bir Venom filmi daha hazırlanıyor. Ne var ki bu seferki animasyon bir film olacak.

Live-action filmlerde Eddie Brock / Venom karakterini canlandıran Tom Hardy bu projenin de parçası olacak. Ancak şimdilik sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Seslendirme kısmında yer alıp almayacağı henüz netleşmiş değil. Film serisinin yapımcıları olan Amy Pascal, Avi Arad ve Matt Tolmach da bu yeni projede yer alıyor.

Animasyon Venom Filmi, Final Destination: Bloodlines'ın Yönetmenine Emanet

Animasyon Venom filmini, geçtiğimiz yıl çıkan Final Destination: Bloodlines'ın yönetmenleri olan Zach Lipovsky ve Adam B. Stein yönetecek.

Sony, daha önce Spider-Man: Into the Spider-Verse serisiyle animasyon tarafında etkileyici bir iş ortaya koymuştu. Bu yüzden Venom'ın animasyon projesi de kağıt üstünde epey potansiyelli görünüyor. Ayrıca animasyon tarafı, live-action tarafında uyarlaması zor olan Venom hikâyelerinin perdeye taşınmasının da önünü açabilir.

