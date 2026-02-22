Giriş
    Yeni bir Venom filmi geliyor; Bu kez animasyon olacak

    Tom Hardy'nin de parçası olacağı yeni bir Venom filmi hazırlanıyor. Ancak bu yeni film live-action değil animasyon olacak. Projeyi kimlerin hazırlayacağı da belli oldu.  

    Yeni bir Venom filmi geliyor; Bu kez animasyon olacak Tam Boyutta Gör
    Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği live-action (animasyon olmayan) Venom serisi, 2024 yılında çıkan Venom: Son Dans filmiyle beyaz perdedeki yolculuğunu tamamladı. Ancak görünen o ki sinemaseverlerden ilgi gören bu karakter, bir şekilde perdede kalmaya devam edecek. Çünkü şimdi yeni bir Venom filmi daha hazırlanıyor. Ne var ki bu seferki animasyon bir film olacak.

    Live-action filmlerde Eddie Brock / Venom karakterini canlandıran Tom Hardy bu projenin de parçası olacak. Ancak şimdilik sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Seslendirme kısmında yer alıp almayacağı henüz netleşmiş değil. Film serisinin yapımcıları olan Amy Pascal, Avi Arad ve Matt Tolmach da bu yeni projede yer alıyor.

    Animasyon Venom Filmi, Final Destination: Bloodlines'ın Yönetmenine Emanet

    Animasyon Venom filmini, geçtiğimiz yıl çıkan Final Destination: Bloodlines'ın yönetmenleri olan Zach Lipovsky ve Adam B. Stein yönetecek.

    Sony, daha önce Spider-Man: Into the Spider-Verse serisiyle animasyon tarafında etkileyici bir iş ortaya koymuştu. Bu yüzden Venom'ın animasyon projesi de kağıt üstünde epey potansiyelli görünüyor. Ayrıca animasyon tarafı, live-action tarafında uyarlaması zor olan Venom hikâyelerinin perdeye taşınmasının da önünü açabilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 2 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 19 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

