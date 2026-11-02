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    Makyajlı Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Volkswagen Caddy, yenilenen tasarımı ve daha büyük ekranlarıyla Türkiye’de satışa çıktı. Dizel motor ve DSG şanzımanla sunulan modelin fiyatı 1 milyon 765 bin TL’den başlıyor.

    Yeni Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Ticari Araç, beşinci nesil Caddy’nin makyajlı versiyonunu Türkiye pazarına sundu. Impression, Style, Cargo ve Cargo Maxi seçenekleriyle satışa çıkan model, dış tasarımdaki küçük değişikliklerin yanında özellikle kabindeki teknoloji güncellemeleriyle öne çıkıyor.

    Makyajlı Volkswagen Caddy’nin fiyatı ne kadar?

    • Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG: 1.765.000 TL
    • Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG: 1.792.000 TL
    • Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression DSG: 2.100.000 TL
    • Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG: 2.362.000 TL

    Yeni Caddy’nin yük taşımacılığına yönelik Cargo versiyonu 1.765.000 TL’den, yolcu taşımacılığına yönelik Kombi versiyonları ise 2.100.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla sunuluyor.

    Türkiye’deki tüm seçeneklerde 122 PS güç üreten 2.0 TDI dizel motor ve DSG otomatik şanzıman görev yapıyor.

    Yeni Caddy’de neler değişti?

    Yeni Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajla birlikte Caddy’nin ön tamponu yeniden tasarlandı. Önceki petek desenli yapı yerini daha klasik hava girişlerine bırakırken, modelin genel hatları korundu. Cargo versiyonunda boyasız plastik detaylar öne çıkarken, yolcu versiyonlarında gövde rengi yüzeyler ve siyah detaylar kullanılıyor. Yeni gövde renkleri de dış tasarımdaki güncellemeleri tamamlıyor.

    Asıl dikkat çekici yenilik ise iç mekanda. Tüm versiyonlarda 12,9 inçlik Ready to Discover multimedya ekranı ve 10,25 inçlik Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Ayrıca 25 Watt gücünde MagSafe özellikli kablosuz şarj ünitesi de standart donanımlar arasına ekleniyor.

    Ön tamponun sağ ve sol bölümlerine yerleştirilen radar sensörleri, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin altyapısını oluşturuyor.

    Beşinci nesli 2021’de Türkiye’ye gelen Caddy, bugüne kadar ülkemizde 50 binin üzerinde satışa ulaştı. Makyajlı model, Volkswagen Ticari Araç yetkili satıcılarında yerini aldı.

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    MaximumHero 17 saat önce

    Köfteci Yusuf

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