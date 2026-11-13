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    Volkswagen’den Çin’e 15 bin doların altında elektrikli SUV: ID. ERA 5X

    Volkswagen, Çin’de geliştirdiği ID. ERA 5X’i satışa sundu. Yaklaşık 14.870 dolardan başlayan elektrikli SUV, 520 km’ye ulaşan menzil ve LiDAR destekli sürüş yardım sistemi sunuyor.

    Yeni Volkswagen ID. ERA 5X Çin'de satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Çin pazarına yönelik ID. ERA ailesini yeni bir elektrikli SUV ile genişletti. ID. ERA 5X, daha önce menzil uzatıcılı SUV’ler ve şarj edilebilir hibrit sedanla büyüyen ailenin ilk tamamen elektrikli SUV modeli oldu. ID. ERA ailesi şirketin Çinli iştiraki SAIC Volkswagen tarafından geliştiriliyor.

    Pro, Pro+, Max ve Ultra olmak üzere dört donanımla sunulan modelin liste fiyatları 119.900-159.900 yuan (18.000-24.000 dolar) arasında değişiyor. Lansmana özel 20.000 yuan indirimle başlangıç fiyatı 99.900 yuana (15.000 dolar) düşüyor.

    Çin’de geliştirilen platform ve elektronik altyapı

    Yeni Volkswagen ID. ERA 5X Çin'de satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    ID. ERA 5X, Volkswagen’in CMP platformuyla CEA elektrik-elektronik mimarisini bir arada kullanan ilk seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor.

    CMP, doğrudan Çin pazarı için geliştirilirken CEA mimarisinde Volkswagen ile Xpeng’in iş birliği bulunuyor. Model, Volkswagen’in Çin’de yerel teknoloji ortaklarıyla daha hızlı ve rekabetçi ürün geliştirme stratejisinin somut örneklerinden biri.

    Beş koltuklu SUV; 4.560 mm uzunluğa, 1.896 mm genişliğe ve 1.630 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.815 mm.

    İki batarya seçeneği, 520 km’ye kadar menzil

    Yeni Volkswagen ID. ERA 5X Çin'de satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    ID. ERA 5X’te 155 kW güç üreten tek elektrik motoru görev yapıyor. CATL tarafından tedarik edilen LFP bataryalar 45,8 kWsa ve 58,5 kWsa olmak üzere iki farklı kapasitede sunuluyor. Böylece model, sırasıyla CLTC'ye göre 415 km ve 520 km sürüş menzili vadediyor

    Üst donanımlarda LiDAR, tüm versiyonlarda yedi hava yastığı

    Üst donanımlarda LiDAR ve Horizon Robotics’in Journey 6H işlemcisi bulunuyor. Volkswagen ile Horizon Robotics’in ortak girişimi Carizon’un geliştirdiği HS8 modelini kullanan sürüş destek sistemi; şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli sürüş, park yerinden park yerine yardım ve hafızalı park işlevleri sunuyor.

    Kabinde 15,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 4 nm üretim sürecine sahip MTK 8676 işlemci yer alıyor. Ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma üst donanımlarda sunulurken yedi hava yastığı tüm versiyonlarda standart.

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