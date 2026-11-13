Volkswagen’den Çin’e 15 bin doların altında elektrikli SUV: ID. ERA 5X

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Volkswagen, Çin pazarı için tasarladığı elektrikli SUV modeli ID. ERA 5X'i satışa sundu. Çinli ortaklarla geliştirilen beş koltuklu araç, CATL bataryasıyla 520 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Üst donanımlarında LiDAR ve Horizon Robotics işlemcili gelişmiş sürüş destek sistemleri sunan model, kabindeki 15,6 inçlik dev ekranı ve zengin güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Lansmana özel 15 bin dolardan başlayan model, Çin pazarındaki rekabeti artıracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Çin pazarına yönelik ID. ERA ailesini yeni bir elektrikli SUV ile genişletti. ID. ERA 5X, daha önce menzil uzatıcılı SUV’ler ve şarj edilebilir hibrit sedanla büyüyen ailenin ilk tamamen elektrikli SUV modeli oldu. ID. ERA ailesi şirketin Çinli iştiraki SAIC Volkswagen tarafından geliştiriliyor.

Pro, Pro+, Max ve Ultra olmak üzere dört donanımla sunulan modelin liste fiyatları 119.900-159.900 yuan (18.000-24.000 dolar) arasında değişiyor. Lansmana özel 20.000 yuan indirimle başlangıç fiyatı 99.900 yuana (15.000 dolar) düşüyor.

Çin’de geliştirilen platform ve elektronik altyapı

Tam Boyutta Gör ID. ERA 5X, Volkswagen’in CMP platformuyla CEA elektrik-elektronik mimarisini bir arada kullanan ilk seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor.

CMP, doğrudan Çin pazarı için geliştirilirken CEA mimarisinde Volkswagen ile Xpeng’in iş birliği bulunuyor. Model, Volkswagen’in Çin’de yerel teknoloji ortaklarıyla daha hızlı ve rekabetçi ürün geliştirme stratejisinin somut örneklerinden biri.

Chery’den 550 km menzilli elektrikli SUV: Jetour TX 17 sa. önce eklendi

Beş koltuklu SUV; 4.560 mm uzunluğa, 1.896 mm genişliğe ve 1.630 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.815 mm.

İki batarya seçeneği, 520 km’ye kadar menzil

Tam Boyutta Gör ID. ERA 5X’te 155 kW güç üreten tek elektrik motoru görev yapıyor. CATL tarafından tedarik edilen LFP bataryalar 45,8 kWsa ve 58,5 kWsa olmak üzere iki farklı kapasitede sunuluyor. Böylece model, sırasıyla CLTC'ye göre 415 km ve 520 km sürüş menzili vadediyor

Üst donanımlarda LiDAR, tüm versiyonlarda yedi hava yastığı

Üst donanımlarda LiDAR ve Horizon Robotics’in Journey 6H işlemcisi bulunuyor. Volkswagen ile Horizon Robotics’in ortak girişimi Carizon’un geliştirdiği HS8 modelini kullanan sürüş destek sistemi; şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli sürüş, park yerinden park yerine yardım ve hafızalı park işlevleri sunuyor.

Kabinde 15,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 4 nm üretim sürecine sahip MTK 8676 işlemci yer alıyor. Ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma üst donanımlarda sunulurken yedi hava yastığı tüm versiyonlarda standart.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Volkswagen ID. ERA 5X Çin'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: