Volkswagen’den Çin’e 15 bin doların altında elektrikli SUV: ID. ERA 5X

Yapay Zeka Özeti:
- Volkswagen, Çin pazarı için tasarladığı elektrikli SUV modeli ID. ERA 5X'i satışa sundu. Çinli ortaklarla geliştirilen beş koltuklu araç, CATL bataryasıyla 520 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Üst donanımlarında LiDAR ve Horizon Robotics işlemcili gelişmiş sürüş destek sistemleri sunan model, kabindeki 15,6 inçlik dev ekranı ve zengin güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Lansmana özel 15 bin dolardan başlayan model, Çin pazarındaki rekabeti artıracak.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Pro, Pro+, Max ve Ultra olmak üzere dört donanımla sunulan modelin liste fiyatları 119.900-159.900 yuan (18.000-24.000 dolar) arasında değişiyor. Lansmana özel 20.000 yuan indirimle başlangıç fiyatı 99.900 yuana (15.000 dolar) düşüyor.
Çin’de geliştirilen platform ve elektronik altyapı
CMP, doğrudan Çin pazarı için geliştirilirken CEA mimarisinde Volkswagen ile Xpeng’in iş birliği bulunuyor. Model, Volkswagen’in Çin’de yerel teknoloji ortaklarıyla daha hızlı ve rekabetçi ürün geliştirme stratejisinin somut örneklerinden biri.
Beş koltuklu SUV; 4.560 mm uzunluğa, 1.896 mm genişliğe ve 1.630 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.815 mm.
İki batarya seçeneği, 520 km’ye kadar menzil
Üst donanımlarda LiDAR, tüm versiyonlarda yedi hava yastığı
Üst donanımlarda LiDAR ve Horizon Robotics’in Journey 6H işlemcisi bulunuyor. Volkswagen ile Horizon Robotics’in ortak girişimi Carizon’un geliştirdiği HS8 modelini kullanan sürüş destek sistemi; şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli sürüş, park yerinden park yerine yardım ve hafızalı park işlevleri sunuyor.
Kabinde 15,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 4 nm üretim sürecine sahip MTK 8676 işlemci yer alıyor. Ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma üst donanımlarda sunulurken yedi hava yastığı tüm versiyonlarda standart.
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