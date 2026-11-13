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    Yeni Volkswagen T-Roc R'dan ilk görüntüler geldi

    Volkswagen, yeni T-Roc R’ın kamuflajlı görüntülerini paylaştı. Dört egzoz çıkışı ve sportif gövde detaylarıyla dikkat çeken performanslı modelin Golf R’daki 333 beygirlik motoru kullanması bekleniyor.

    Yeni Volkswagen T-Roc R'dan ilk görüntüler geldi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’in performans bölümü R, yeni nesil T-Roc R için hazırlıklarını sürdürüyor. Paylaşılan prototip fotoğrafları, standart modelden daha agresif bir gövde tasarımını ortaya koyarken motor ve performans verileri henüz açıklanmadı.

    Dört egzoz çıkışı ve daha geniş jantlar

    Yeni T-Roc R, güncel Golf ile paylaşılan MQB evo platformunu kullanıyor. Kamuflajın altından seçilen detaylar arasında daha keskin hatlara sahip gövde kiti, yeniden tasarlanmış arka tampon ve iki yana yerleştirilmiş toplam dört egzoz çıkışı bulunuyor. Prototipteki jant ve lastikler de standart T-Roc’a göre daha geniş görünüyor.

    Güç 333 beygire çıkabilir

    Yeni Volkswagen T-Roc R'dan ilk görüntüler geldi Tam Boyutta Gör
    Yeni T-Roc R’ın, güncel Golf R’de kullanılan 2,0 litrelik dört silindirli turbo benzinli motoru alması bekleniyor. Golf R’de yaklaşık 333 PS güç ve 420 Nm tork üreten bu motor, dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte çalışıyor. Aynı değerlerin T-Roc R’a aktarılması halinde, önceki neslin 300 PS ve 400 Nm seviyesine göre güç artışı sağlanacak.

    Emisyon gereklilikleri nedeniyle 48 volt hafif hibrit desteğinin eklenebileceği de konuşuluyor. Ancak bu bilgi de şimdilik beklenti düzeyinde. Yeni T-Roc R’ın fiyatı, ayrıntılı teknik özellikleri ve satış takvimi tanıtımla birlikte netleşecek.

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