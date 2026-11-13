Yeni Volkswagen T-Roc R'dan ilk görüntüler geldi

Yapay Zeka Özeti:
- Volkswagen, yeni performans modeli T-Roc R’ın ilk resmi görsellerini paylaştı. Golf R ile aynı platformda yükselen araç, agresif tasarımı ve dörtlü egzoz çıkışıyla dikkat çekiyor. Modelin kalbinde 333 beygir güç üreten 2.0 litrelik turbo motorun yer alması ve dört tekerlekten çekiş sistemi sunması bekleniyor. Emisyon kuralları nedeniyle hafif hibrit teknolojisi de eklenebilir. Modelin kesin özellikleri ve satış fiyatı resmi tanıtımla netleşecek.
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Dört egzoz çıkışı ve daha geniş jantlar
Yeni T-Roc R, güncel Golf ile paylaşılan MQB evo platformunu kullanıyor. Kamuflajın altından seçilen detaylar arasında daha keskin hatlara sahip gövde kiti, yeniden tasarlanmış arka tampon ve iki yana yerleştirilmiş toplam dört egzoz çıkışı bulunuyor. Prototipteki jant ve lastikler de standart T-Roc’a göre daha geniş görünüyor.
Güç 333 beygire çıkabilir
Emisyon gereklilikleri nedeniyle 48 volt hafif hibrit desteğinin eklenebileceği de konuşuluyor. Ancak bu bilgi de şimdilik beklenti düzeyinde. Yeni T-Roc R’ın fiyatı, ayrıntılı teknik özellikleri ve satış takvimi tanıtımla birlikte netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: