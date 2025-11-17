Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Volkswagen T-Roc R, hafif hibrit desteğiyle 2027'de gelecek

    2027'nin son çeyreğinde üretime girmesi beklenen yeni Volkswagen T-Roc R, kardeşi Golf R'daki 328 beygirlik motoru kullanacak ancak emisyon kurallarına uyum için hafif hibrit desteği kazanacak.

    Yeni Volkswagen T-Roc R, hafif hibrit desteğiyle 2027'de gelecek Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ikinci nesil T-Roc R’ı 2027’de tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model, güncel Golf R’da kullanılan motoru temel alacak ve 48V hafif hibrit sistemle desteklenecek. Elektrik desteği, motorun gücünü 328 beygir ve 400 Nm torkun üzerine çıkarmayacak. Bunun yerine, performanslı modelin Euro 7 emisyon standartlarına uyumlu olmasını sağlayacak.

    T-Roc R’daki en önemli değişiklik, aracın MQB Evo platformuna geçmesi. Bu platform aynı zamanda mevcut Passat, Tiguan ve Golf modellerinde de kullanılıyor. Daha geniş iz açıklığı, virajlarda daha iyi tutunma sağlarken, Golf GTI Edition 50’den alınan sert yaylar da yeni T-Roc R’da yer alacak. Araç, 20 inç jantlar ve 245 mm genişliğinde, yani selefine göre 30 mm daha deniş tabanlı performans lastikleriyle donatılacak.

    Yeni Volkswagen T-Roc R, hafif hibrit desteğiyle 2027'de gelecek Tam Boyutta Gör
    Kamuflajlı prototip, yeni R modelinin daha agresif ön ve arka tampon gibi özel tasarım detaylarıyla geleceğini gösteriyor. Volkswagen dış tasarım başkanı Stefan Wallburg, R modellerinin R-Line donanımından daha belirgin şekilde ayrılması gerektiğini belirtiyor. İç mekânda ise modelin kendi dijital gösterge grafikleri ve sportif dokunuşlarla donatılacağı ifade ediliyor.

    Yeni Volkswagen T-Roc R'ın üretimi 2027'nin ekim ayında başlayacak. Bu arada yenilenen standart T-Roc'ın 2026'nın şubat ayında Türkiye'ye geleceğini de hatırlatalım.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzini biten araba nasıl çalışır atasözleri tanık gösterme olur mu damat halayı sözleri titan os uygulama mağazası jeep cherokee 2.0 td

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum