Yeni Volkswagen T-Roc R, hafif hibrit desteğiyle 2027'de gelecek

Tam Boyutta Gör Volkswagen, ikinci nesil T-Roc R’ı 2027’de tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model, güncel Golf R’da kullanılan motoru temel alacak ve 48V hafif hibrit sistemle desteklenecek. Elektrik desteği, motorun gücünü 328 beygir ve 400 Nm torkun üzerine çıkarmayacak. Bunun yerine, performanslı modelin Euro 7 emisyon standartlarına uyumlu olmasını sağlayacak.

T-Roc R’daki en önemli değişiklik, aracın MQB Evo platformuna geçmesi. Bu platform aynı zamanda mevcut Passat, Tiguan ve Golf modellerinde de kullanılıyor. Daha geniş iz açıklığı, virajlarda daha iyi tutunma sağlarken, Golf GTI Edition 50’den alınan sert yaylar da yeni T-Roc R’da yer alacak. Araç, 20 inç jantlar ve 245 mm genişliğinde, yani selefine göre 30 mm daha deniş tabanlı performans lastikleriyle donatılacak.

Tam Boyutta Gör Kamuflajlı prototip, yeni R modelinin daha agresif ön ve arka tampon gibi özel tasarım detaylarıyla geleceğini gösteriyor. Volkswagen dış tasarım başkanı Stefan Wallburg, R modellerinin R-Line donanımından daha belirgin şekilde ayrılması gerektiğini belirtiyor. İç mekânda ise modelin kendi dijital gösterge grafikleri ve sportif dokunuşlarla donatılacağı ifade ediliyor.

Yeni Volkswagen T-Roc R'ın üretimi 2027'nin ekim ayında başlayacak. Bu arada yenilenen standart T-Roc'ın 2026'nın şubat ayında Türkiye'ye geleceğini de hatırlatalım.

