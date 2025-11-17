Yeni Volkswagen T-Roc R, hafif hibrit desteğiyle 2027'de gelecek
2027'nin son çeyreğinde üretime girmesi beklenen yeni Volkswagen T-Roc R, kardeşi Golf R'daki 328 beygirlik motoru kullanacak ancak emisyon kurallarına uyum için hafif hibrit desteği kazanacak.
T-Roc R’daki en önemli değişiklik, aracın MQB Evo platformuna geçmesi. Bu platform aynı zamanda mevcut Passat, Tiguan ve Golf modellerinde de kullanılıyor. Daha geniş iz açıklığı, virajlarda daha iyi tutunma sağlarken, Golf GTI Edition 50’den alınan sert yaylar da yeni T-Roc R’da yer alacak. Araç, 20 inç jantlar ve 245 mm genişliğinde, yani selefine göre 30 mm daha deniş tabanlı performans lastikleriyle donatılacak.
Yeni Volkswagen T-Roc R'ın üretimi 2027'nin ekim ayında başlayacak. Bu arada yenilenen standart T-Roc'ın 2026'nın şubat ayında Türkiye'ye geleceğini de hatırlatalım.