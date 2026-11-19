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Oynat Volkswagen, performans odaklı yeni T-Roc R modelini resmi olarak tanıttı. 333 beygir güç üreten hafif hibrit motorlu araç, 0’dan 100’e sadece 5 saniyede çıkıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi, standart drift modu ve gelişmiş spor süspansiyonuyla öne çıkan SUV, elektrikli kompresörü sayesinde düşük devirlerde bile yüksek performans vaat ediyor. Almanya’da 59 bin 995 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak modelin ön siparişleri açıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Volkswagen, yeni nesil T-Roc ailesini performans odaklı R versiyonuyla genişletti. Daha güçlü motor, dört tekerlekten çekiş ve modele özel şasi ayarlarıyla gelen T-Roc R’ın Almanya ön satışları 19 Kasım’da, 59.995 eurodan başlayan fiyatlarla açılıyor.

Yeni T-Roc R özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni T-Roc R’nin turbo benzinli motoru 333 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Yedi ileri DSG şanzıman ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Kalkış kontrolünün de yardımıyla 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlayan SUV’nin maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılıyor.

Motor tarafındaki asıl yenilik ise bir Volkswagen R modelinde ilk kez kullanılan 48 volt hafif hibrit sistem. Bu sistemden beslenen elektrikli kompresör, düşük devirlerde torku artırarak motorun gaz tepkilerini iyileştiriyor. Frenleme ve yavaşlama sırasında enerji geri kazanılırken uygun koşullarda motor kapatılarak süzülme yapılabiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi de torku ön ve arka aks arasında dağıtmakla sınırlı kalmıyor. Arka akstaki tork dağıtıcı sayesinde sağ ve sol tekerleğe gönderilen güç ayrı ayrı ayarlanabiliyor. DCC adaptif spor süspansiyon ve değişken oranlı direksiyon da standart donanımlar arasında.

Tam Boyutta Gör Direksiyondaki R düğmesiyle açılan Race modu, süspansiyon, direksiyon ve çekiş sistemini daha sportif ayarlara geçiriyor. Nürburgring Nordschleife için hazırlanan Special modunun yanında, kapalı pistlerde kullanılmak üzere geliştirilen Drift modu da ek ücret gerektirmiyor.

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Dışarıdan bakıldığında R versiyonunu dört egzoz çıkışı, farklı tamponlar, arka difüzör ve mavi fren kaliperleri ele veriyor. Standart 19 inç jantların yerine 20 inç dövme jantlar, standart egzozun yerine ise Akrapovic imzalı titanyum sistem alınabiliyor.

Kabinde mavi dikişli spor koltuklar ve vites kulakçıklı R direksiyon bulunuyor. Dijital gösterge panelinde ise tur zamanlayıcı, G kuvveti göstergesi ve tekerleklere dağıtılan tork gibi performans verileri görüntülenebiliyor.

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Yeni Volkswagen T-Roc R tanıtıldı: 333 beygir ve drift modu

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