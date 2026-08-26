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    Yeni Volvo modelleri kaza ve yayaları birbirlerine haber verecekler

    Volvo, Connected Safety güvenlik sistemini güncelledi. Şirketin yeni elektrikli modelleri, yoldaki yayalardan kazalara kadar tüm tehlikeleri bulut üzerinden diğer araçlara bildirecek.

    Yeni Volvo modelleri kaza ve yayaları birbirlerine haber verecek Tam Boyutta Gör
    Volvo, sıfır ölümlü kaza vizyonu doğrultusunda geliştirdiği Connected Safety (Bağlantılı Güvenlik) altyapısını yeni nesil elektrikli modelleri için kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. İlk olarak 2016 yılında S90 ve XC90 modellerinde kaygan yol ve flaşör uyarılarıyla hayatımıza giren bulut tabanlı sistem, artık çok daha karmaşık tehlikeleri tespit edip çevre araçlarla paylaşabilecek.

    Markanın yeni nesil tam elektrikli modelleri EX60, EX90 ve ES90, güncellenen sistem sayesinde sadece kendi sürüş emniyetini sağlamakla kalmayacak; araçtan araca iletişim (V2V) ve trafik yönetim merkezleriyle kurduğu anlık veri bağı sayesinde bölgedeki diğer araçları da uyaracak.

    Yayalar, hayvanlar ve yol çalışmaları radarda

    Yeni Volvo modelleri kaza ve yayaları birbirlerine haber verecek Tam Boyutta Gör
    Yeni Connected Safety paketi; aracın gelişmiş sensörleri ve kameraları aracılığıyla yoldaki riskleri anlık olarak analiz ediyor. Sistem kapsamında sürücüleri bekleyen 4 ana uyarı kategorisi öne çıkıyor:
    • Hassas Yol Kullanıcısı ve Yaya Uyarısı: Aniden yola atlayan yayaları ve bisikletlileri tespit ederek çevre araçlara bilgi geçiyor.
    • Büyük Hayvan Uyarısı: Kırsal yollarda ve otoyollarda aniden beliren büyükbaş veya yabani hayvan riskini sürücülere önceden bildiriyor.
    • Kaza ve Yol Çalışması Uyarıları: İleride yaşanan kazaları veya devam eden yol çalışmalarını, henüz görüş açısına girmeden diğer araçların ekranına yansıtıyor.

    Üstelik bu uyarı sistemi sadece Volvo ekosistemiyle sınırlı kalmayacak; V2V (Araçtan Araca) iletişim altyapısını destekleyen diğer otomobil markalarının modellerine de anlık veri aktarımı gerçekleştirebilecek.

    Bu teknolojik hamle, markanın güvenlik alanındaki ilk yeniliği değil. Şirket geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni EX60 modelinde, farklı vücut tiplerine göre gerginliğini otomatik ayarlayan "Çoklu Adaptif Emniyet Kemeri" teknolojisini sunmuş ve bu buluş TIME dergisinin "2025'in En İyi İcatları" listesinde yer almıştı.

    Pazara göre kademeli olarak kullanılmaya başlanacak olan yeni Connected Safety özelliklerinin, kısa süre içinde güncelleme (OTA) yoluyla diğer mevcut Volvo modellerine de tanımlanması bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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