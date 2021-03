Yeni Warface Soygun sezonu artık PC’de

Sezon fragmanını buradan izleyebilirsiniz: https://youtu.be/HPXE49QyUAA

Yeni sezonun Soygun adlı PvE görevinde oyuncular Blackwood’un bankasını soymak için kiralık asker rolünü üstlenecekler. İki kişilik takım görevi olan Soygun’da oyuncular banka binasında yeni halat mekanikleri kullanacak, her biri öncekinden daha zor üç kasa açacak ve aynı zamanda polis ve özel kuvvetlerle çatışarak dinamik bir aksiyona dalacaklar.

Tam Boyutta Gör

Soygun sezonu özellikleri:

Yeni Düşmanlar: Blackwood’un para kasasına ulaşmaya çalışan oyuncuların ana düşmanları bu sefer Polis ve Özel Kuvvetler olacak.

eni Silahlar: Havalı silahlardan ateş etmeyi sevenler banka servetini simgeleyen altın kaplamalı “Jackpot” silah serisini beğenecekler. Bu silah serisinde hasarı ve atış hızı daha yüksek M4 Marksman Custom keskin nişancı tüfeği dahil 6 silah modeli mevcuttur.

Yeni Başarımlar: Soygun özel harekatı tarzındaki temalı ödüller çeşitli eşsiz işaret, rozet ve şeritler içeriyor.

Yeni Ekipman. Yeni sezonda 4 farklı miğfer ve yelek türü ile eldiven ve botlardan ibaret soygun temalı “Şekil Değiştiren” teçhizatları geliyor. Kiralık soyguncular için özel geliştirilen “Şekil Değiştiren” ekipmanı polisle çatışmalarda mermilere karşı en iyi zırh koruması sağlayacaktır.

PvP takım modu için yeni harita: Bomba İmha modunda şimdi yeni “Soygun” haritası var. “Soygun” özel harekatından esinlenerek tasarlanan yeni harita gökdelendeki iki katlı bir banka konumunda yer alıyor.

Yeni sezona dair ayrıntılara ulaşmak için sezonun web sitesine ulaşabilirsiniz..

Warface Hakkında

Warface, 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuyla PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’ten ücretsiz olarak indirilebilen, oldukça popüler bir FPS oyunudur. Warface, MY.GAMES tarafından geliştirilmekte ve dünya çapında yayınlanmaktadır.

MY.GAMES Hakkında

MY.GAMES, uluslararası bir oyun markası (Mail.ru Group'un bir parçası) ve önde gelen bir Doğu Avrupa çevrimiçi eğlence şirketidir. Rusya, Avrupa ve ABD'de 11 bölge ofisi, 1.800'den fazla personel ve 12 geliştirme stüdyosundan oluşmaktadır. MY.GAMES, PC, konsollar ve mobil cihazlar için oyunlar geliştirir. Şirket portföyünde War Robots, Hustle Castle, Left to Survive, Skyforge, Legend: Legacy of the Dragons ve Allods Online dahil olmak üzere 150'den fazla oyun ile 80'den fazla proje yürütmektedir. MY.GAMES portföyünde Warface, ArcheAge, Perfect World, Revelation Online, Conqueror's Blade, Lost Ark ve daha bir çok ünlü oyunları bulundurur. MY.GAMES oyunlarına şimdiye kadar 700 milyondan fazla oyuncu kayıt olmuştur. Şirket ayrıca kendi medyasını geliştirmekte ve MY.GAMES Store platformunu işletmektedir. Bunun yanında özel bir yatırım bölümüne (MGVC) sahip olup; oyun, e-spor ve çok daha fazla hizmeti de desteklemektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.