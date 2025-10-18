Giriş
    Yeni Windows 11 dönemi Qualcomm ile şekilleniyor

    Microsoft’un yeni Copilot özellikleri, Qualcomm’un Snapdragon X işlemcileriyle cihaz üzerinde çalışarak Windows 11’e sesli ve sezgisel yapay zeka deneyimi getiriyor.

    Yeni Windows 11 dönemi Qualcomm ile şekilleniyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft, kısa bir süre önce Windows 11 için tanıttığı yeni Copilot Voice ve Copilot Vision gibi yapay zeka tabanlı, etkileşim odaklı özellikleriyle yeni bir çağa kapı aralamıştı. Copilot+ PC’lerde olan özellikler artık tüm Windows 11 bilgisayarlarına getirileceği duyurulmuş, sesli etkileşim ile yeni bir döneme giriş yapılacağı ifade edilmişti. Şimdi ise Qualcomm, Snapdragon X Serisi işlemcilerinin sunduğu yapay zeka gücü sayesinde bu özelliklerin cihaz üzerinde yerel olarak çalışacağını vurguladı.

    Qualcomm’dan “AI Yeni Kullanıcı Arayüzüdür” vurgusu

    Qualcomm, Windows’un geçirdiği bu dönüşümün şirketin uzun süredir savunduğu “AI is the New UI” (Yapay Zeka Yeni Kullanıcı Arayüzüdür) vizyonuyla tamamen örtüştüğünü vurguluyor. Şirket, kullanıcı etkileşiminin bir sonraki aşamasını, cihaz üzerinde çalışan ve kullanıcının niyetini tahmin edebilen “agentic AI” yapay zeka modellerinin temsil ettiğini belirtiyor.

    Microsoft’un “Agentic AI” olarak tanımladığı yeni girişim de bu vizyonu pratiğe döküyor. Windows 11’in yeni Copilot Voice özelliği, kullanıcıların yalnızca “Hey, Copilot” diyerek bilgisayarlarına sesli komut verebilmesini sağlarken, Copilot Vision ekran içeriğini algılayarak bağlamsal yardım sunuyor. Bu özellikler, Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon X Elite ve X Plus çiplerinde bulunan gelişmiş NPU (Neural Processing Unit) sayesinde doğrudan cihaz üzerinde çalışıyor. Yani yapay zeka bulut bağlantısına gerek kalmadan gerçek zamanlı yanıt verebiliyor.

    Qualcomm, bu birleşimin yapay zekayı bir “motor” olmaktan çıkarıp kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştirdiğini savunuyor. Şirketin daha önce Snapdragon Summit ve SXSW etkinliklerinde ön izlemesini sunduğu bu dönüşüm artık Windows 11’de somut biçimde hayata geçmiş durumda. Yeni nesil Snapdragon X Serisi dizüstü bilgisayarlar, bu deneyimi şimdiden destekliyor. Qualcomm’a göre bu cihazlar, yapay zekayı merkeze alan ilk PC neslini temsil ediyor.

