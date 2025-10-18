Yeni Windows 11 dönemi Qualcomm ile şekilleniyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Microsoft, kısa bir süre önce Windows 11 için tanıttığı yeni Copilot Voice ve Copilot Vision gibi yapay zeka tabanlı, etkileşim odaklı özellikleriyle yeni bir çağa kapı aralamıştı. Copilot+ PC’lerde olan özellikler artık tüm Windows 11 bilgisayarlarına getirileceği duyurulmuş, sesli etkileşim ile yeni bir döneme giriş yapılacağı ifade edilmişti. Şimdi ise Qualcomm, Snapdragon X Serisi işlemcilerinin sunduğu yapay zeka gücü sayesinde bu özelliklerin cihaz üzerinde yerel olarak çalışacağını vurguladı.

Qualcomm’dan “AI Yeni Kullanıcı Arayüzüdür” vurgusu

Qualcomm, Windows’un geçirdiği bu dönüşümün şirketin uzun süredir savunduğu “AI is the New UI” (Yapay Zeka Yeni Kullanıcı Arayüzüdür) vizyonuyla tamamen örtüştüğünü vurguluyor. Şirket, kullanıcı etkileşiminin bir sonraki aşamasını, cihaz üzerinde çalışan ve kullanıcının niyetini tahmin edebilen “agentic AI” yapay zeka modellerinin temsil ettiğini belirtiyor.

Microsoft’un “Agentic AI” olarak tanımladığı yeni girişim de bu vizyonu pratiğe döküyor. Windows 11’in yeni Copilot Voice özelliği, kullanıcıların yalnızca “Hey, Copilot” diyerek bilgisayarlarına sesli komut verebilmesini sağlarken, Copilot Vision ekran içeriğini algılayarak bağlamsal yardım sunuyor. Bu özellikler, Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon X Elite ve X Plus çiplerinde bulunan gelişmiş NPU (Neural Processing Unit) sayesinde doğrudan cihaz üzerinde çalışıyor. Yani yapay zeka bulut bağlantısına gerek kalmadan gerçek zamanlı yanıt verebiliyor.

Qualcomm, bu birleşimin yapay zekayı bir “motor” olmaktan çıkarıp kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştirdiğini savunuyor. Şirketin daha önce Snapdragon Summit ve SXSW etkinliklerinde ön izlemesini sunduğu bu dönüşüm artık Windows 11’de somut biçimde hayata geçmiş durumda. Yeni nesil Snapdragon X Serisi dizüstü bilgisayarlar, bu deneyimi şimdiden destekliyor. Qualcomm’a göre bu cihazlar, yapay zekayı merkeze alan ilk PC neslini temsil ediyor.

