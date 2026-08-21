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Tam Boyutta Gör Windows 11 için 11 Ağustos'ta yayınlanan KB5121003 güncellemesi bazı bilgisayarlarda oyun çökmeleri, oturum açma hataları, görüntü sorunları ve sistem kilitlenmeleri gibi çeşitli problemlere yol açıyor. Microsoft, artan şikayetler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yüzlerce güvenlik açığını kapatmıştı

KB5121003, Windows 11’in ağustos ayındaki ana güvenlik güncellemesini oluşturan paket olarak öne çıkıyor. Güncelleme kapsamında 400'den fazla güvenlik açığı giderilmişti. Ancak güncellemenin çeşitli sorunlara da yol açtığı bildiriliyor.

Sorunlar özellikle oyun tarafında dikkat çekiyor. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar oyunların beklenmedik şekilde kapandığını bildiriyor. Özellikle Embark Games'in ARC Raiders ve The Finals oyunları sorunlardan daha fazla etkileniyor.

Geçici bir çözüm var

İlk bulgular, KB5121003 güncellemesinin belirli bir sürücüyle uyumluluğu bozduğuna işaret ediyor. Şirket, geçici çözüm olarak kullanıcıların Windows Komut İstemi üzerinden ilgili sürücüyü devre dışı bırakmasını öneriyor. Bunun yanı sıra KB5121003 güncellemesi, Windows'un Güncelleme Geçmişi bölümünden tamamen kaldırılabiliyor.

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Güncellemenin kaldırılması kapatılan 400'den fazla güvenlik açığının da yeniden bir risk unsuru haline gelmesine neden olacak. Bununla birlikte Microsoft da ortaya çıkan sorunların farkında olduğunu belirterek konuyla ilgili resmi inceleme başlattı. Şirket henüz kalıcı bir çözüm veya güncellenmiş bir düzeltme planı açıklamadı.

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Yeni Windows 11 güncellemesi oyunları bozuyor

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