Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Windows 11 güncellemesi oyunları bozuyor

    Microsoft’un Windows 11 için yayınladığı KB5121003 güncellemesi, bazı bilgisayarlarda oyun çökmeleri ve sistem hatalarına yol açıyor. Şirket, sorunla ilgili inceleme başlattı.

    Yeni Windows 11 güncellemesi oyunları bozuyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11 için 11 Ağustos'ta yayınlanan KB5121003 güncellemesi bazı bilgisayarlarda oyun çökmeleri, oturum açma hataları, görüntü sorunları ve sistem kilitlenmeleri gibi çeşitli problemlere yol açıyor. Microsoft, artan şikayetler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    Yüzlerce güvenlik açığını kapatmıştı

    KB5121003, Windows 11’in ağustos ayındaki ana güvenlik güncellemesini oluşturan paket olarak öne çıkıyor. Güncelleme kapsamında 400'den fazla güvenlik açığı giderilmişti. Ancak güncellemenin çeşitli sorunlara da yol açtığı bildiriliyor.

    Sorunlar özellikle oyun tarafında dikkat çekiyor. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar oyunların beklenmedik şekilde kapandığını bildiriyor.  Özellikle Embark Games'in ARC Raiders ve The Finals oyunları sorunlardan daha fazla etkileniyor.

    Geçici bir çözüm var

    İlk bulgular, KB5121003 güncellemesinin belirli bir sürücüyle uyumluluğu bozduğuna işaret ediyor. Şirket, geçici çözüm olarak kullanıcıların Windows Komut İstemi üzerinden ilgili sürücüyü devre dışı bırakmasını öneriyor. Bunun yanı sıra KB5121003 güncellemesi, Windows'un Güncelleme Geçmişi bölümünden tamamen kaldırılabiliyor.

    Güncellemenin kaldırılması kapatılan 400'den fazla güvenlik açığının da yeniden bir risk unsuru haline gelmesine neden olacak. Bununla birlikte Microsoft da ortaya çıkan sorunların farkında olduğunu belirterek konuyla ilgili resmi inceleme başlattı. Şirket henüz kalıcı bir çözüm veya güncellenmiş bir düzeltme planı açıklamadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    kadirsu +85 Thomas Anderson +61 Paister +55 emrekaradag +52 end0plazmikretikulum +48 hamza5806 +44 HakanErTr +42 The white warrior +42 OverDxse +36 rakanishu +34
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    39 Kişi Okuyor (25 Üye, 14 Misafir) 7 Masaüstü 32 Mobil
    Guest, Guest, Guest ve 19 üye daha okuyor
    G
    G
    G
    GENEL İSTATİSTİKLER
    998 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 11, microsoft ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chrysler 300c alınır mı akü bitince ne yapılır volkswagen tiguan en çok tutulan modeli kıbrıs araç kiralama şehir ve bölge planlama okunur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum