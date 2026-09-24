Oyuncular dikkat! Windows 11 güncellemesi multiplayer oyunları bozuyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 11 için yayınladığı yeni güncellemenin, bazı oyunlarda ciddi çökme sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. KB5124010 numaralı güncellemeyi yükleyen Battlefield 6 ve Wardogs oyuncuları, oyunların açılıştan kısa süre sonra kapanmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Wardogs ve Battlefield'da sorun

Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümleri için hazırlanan KB5124010, önce Release Preview kanalında test edilmiş, ardından bu hafta kararlı sürümlere sunulmuştu. Güncellemenin yayınlanmasının ardından özellikle Battlefield 6 oyuncularından çok sayıda sorun bildirimi gelmeye başladı.

Battlefield 2042 ve Battlefield 6 oynayan kullanıcıların aktardığı bilgilere göre oyun, başlatıldıktan yalnızca birkaç saniye sonra herhangi bir hata mesajı göstermeden çökebiliyor. Bazı kullanıcılar oyunu yeniden yükleme, DirectX bileşenlerini kontrol etme ve Javelin Anti-Cheat tarafındaki sorun giderme adımlarını denese de sonuç alamadı.

Sorunun kaynağı henüz Microsoft veya Electronic Arts tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak şikayetlerin EA tarafından kullanılan Javelin Anti-Cheat sistemini kullanan oyunlarda yoğunlaşması, Windows 11 güncellemesi ile güvenlik yazılımı arasında bir uyumsuzluk olabileceği ihtimalini artırıyor. Battlefield serisinin yanı sıra EA Sports FC ve Madden NFL gibi oyunlarda da Javelin kullanılıyor.

Benzer şikayetler Wardogs oyuncularından da geldi. Team17 tarafından yapılan açıklamada, oyunun bazı sistemlerde çöktüğü ve WD-L020 hata kodunun görüntülendiği doğrulandı. Şirket, şu aşamada sorunu giderecek kalıcı bir çözüm bulunmadığını ve geçici olarak KB5124010 güncellemesinin kaldırılmasını öneriyor.

Daha önce de benzer sorunlar yaşanmıştı

Windows güncellemelerinin oyunlarda sorunlara yol açması Microsoft açısından yeni bir durum değil. Şirket geçtiğimiz ay KB5121003 güncellemesinin bazı oyunlarda rastgele çökmelere neden olduğunu kabul etmişti. Bazı sistemlerde oyun çökmesinin ardından bilgisayarın otomatik olarak yeniden başlatıldığı bildirilmişti.

Söz konusu problem Arc Raiders, Marvel Tokon: Fighting Souls ve The Finals gibi oyunları da etkiledi. Yeni KB5124010 güncellemesinde yaşanan sorun ise özellikle Javelin Anti-Cheat kullanan oyunlarda daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

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Microsoft’tan KB5124010 için resmi bir düzeltme yayınlanana kadar etkilenen kullanıcıların güncellemeyi kaldırması gerekiyor. Ancak güncellemenin kaldırılması Windows 11’e yönelik diğer güvenlik ve sistem iyileştirmelerinin de geri alınması anlamına gelebileceğinden, kalıcı çözümün Microsoft tarafından yayınlanması bekleniyor.

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Yeni Windows 11 güncellemesi oyunları bozuyor!

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