Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyuncular dikkat! Windows 11 güncellemesi multiplayer oyunları bozuyor

    Windows 11 için yayınlanan KB5124010 güncellemesi, Battlefield 6 ve Wardogs başta olmak üzere bazı oyunlarda çökme sorunlarına yol açıyor. İşte sorunun detayları...

    Yeni Windows 11 güncellemesi oyunları bozuyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 11 için yayınladığı yeni güncellemenin, bazı oyunlarda ciddi çökme sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. KB5124010 numaralı güncellemeyi yükleyen Battlefield 6 ve Wardogs oyuncuları, oyunların açılıştan kısa süre sonra kapanmasıyla karşı karşıya kalıyor.

    Wardogs ve Battlefield'da sorun

    Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümleri için hazırlanan KB5124010, önce Release Preview kanalında test edilmiş, ardından bu hafta kararlı sürümlere sunulmuştu. Güncellemenin yayınlanmasının ardından özellikle Battlefield 6 oyuncularından çok sayıda sorun bildirimi gelmeye başladı.

    Battlefield 2042 ve Battlefield 6 oynayan kullanıcıların aktardığı bilgilere göre oyun, başlatıldıktan yalnızca birkaç saniye sonra herhangi bir hata mesajı göstermeden çökebiliyor. Bazı kullanıcılar oyunu yeniden yükleme, DirectX bileşenlerini kontrol etme ve Javelin Anti-Cheat tarafındaki sorun giderme adımlarını denese de sonuç alamadı.

    Sorunun kaynağı henüz Microsoft veya Electronic Arts tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak şikayetlerin EA tarafından kullanılan Javelin Anti-Cheat sistemini kullanan oyunlarda yoğunlaşması, Windows 11 güncellemesi ile güvenlik yazılımı arasında bir uyumsuzluk olabileceği ihtimalini artırıyor. Battlefield serisinin yanı sıra EA Sports FC ve Madden NFL gibi oyunlarda da Javelin kullanılıyor.

    Benzer şikayetler Wardogs oyuncularından da geldi. Team17 tarafından yapılan açıklamada, oyunun bazı sistemlerde çöktüğü ve WD-L020 hata kodunun görüntülendiği doğrulandı. Şirket, şu aşamada sorunu giderecek kalıcı bir çözüm bulunmadığını ve geçici olarak KB5124010 güncellemesinin kaldırılmasını öneriyor.

    Daha önce de benzer sorunlar yaşanmıştı

    Windows güncellemelerinin oyunlarda sorunlara yol açması Microsoft açısından yeni bir durum değil. Şirket geçtiğimiz ay KB5121003 güncellemesinin bazı oyunlarda rastgele çökmelere neden olduğunu kabul etmişti. Bazı sistemlerde oyun çökmesinin ardından bilgisayarın otomatik olarak yeniden başlatıldığı bildirilmişti.

    Söz konusu problem Arc Raiders, Marvel Tokon: Fighting Souls ve The Finals gibi oyunları da etkiledi. Yeni KB5124010 güncellemesinde yaşanan sorun ise özellikle Javelin Anti-Cheat kullanan oyunlarda daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

    Microsoft’tan KB5124010 için resmi bir düzeltme yayınlanana kadar etkilenen kullanıcıların güncellemeyi kaldırması gerekiyor. Ancak güncellemenin kaldırılması Windows 11’e yönelik diğer güvenlik ve sistem iyileştirmelerinin de geri alınması anlamına gelebileceğinden, kalıcı çözümün Microsoft tarafından yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fears to fathom home alone türkçe yama sakal nasıl çıkar ithalat yoluyla kaydedilen imei mini countryman elektrikli yorumlar lancer 1.6

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y31 5G
    Vivo Y31 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum