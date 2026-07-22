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    CD Projekt, yeni Witcher 3 DLC'sini duyurdu: İşte beklenen tarih!

    CD Projekt Red, The Witcher 3 için hazırlanan Songs of the Past genişleme paketini tanıtacağı tarihi duyurdu. Yeni DLC hangi platformlara geliyor? İşte detaylar...

    Yeni Witcher 3 DLC'si sonunda geliyor: İşte beklenen tarih! Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt için hazırladığı yeni genişleme paketi Songs of the Past hakkında ilk kapsamlı tanıtımın 25 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Genişleme paketi, Gamescom Opening Night Live etkinliğinde ilk kez oyuncuların karşısına çıkacak.

    Yeni DLC resmen geliyor

    Stüdyo tarafından yapılan açıklamaya göre Songs of the Past, Gamescom'un açılış gecesinde PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformları için tanıtılacak. Etkinlikte genişleme paketine ait ilk görüntüler ve yeni detayların paylaşılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere CD Projekt Red, Mayıs ayında The Witcher 3'ün 2027 yılında yeni bir genişleme paketi alacağını resmen doğrulamıştı.

    Fool's Theory ile birlikte geliştirilen Songs of the Past'ın, kapsam açısından Blood and Wine ile Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty genişleme paketine benzer büyüklükte olacağı belirtiliyor. Yeni içerikte oyuncuların bir kez daha Geralt of Rivia'nın rolünü üstleneceği düşünülüyor. Bu maceranın, serinin yeni ana karakteri olacak Ciri öncesinde Geralt'ın son büyük hikâyesi olabileceği de konuşulan iddialar arasında.

    Switch 2 sürümü belirsizliğini koruyor

    Tanıtım duyurusuna ek olarak, genişleme paketinin Nintendo Switch 2 için duyurulmadığını söyleyelim. Kullanıcılar ise,  stüdyonun Cyberpunk 2077'yi Switch 2'ye başarılı şekilde uyarlamasının ardından The Witcher 3 için de benzer bir haber bekliyordu. Şimdilik CD Projekt Red tarafından Switch 2 sürümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle genişleme paketinin Nintendo'nun yeni nesil konsoluna gelip gelmeyeceği, 25 Ağustos'taki etkinlikte netlik kazanabilir.

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