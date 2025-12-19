Yeni bir Wolverine filmi mi geliyor? Marvel'ın son hamlesi dikkat çekti

Marvel'ın Wolverine Başvurusu Dikkat Çekti
Hugh Jackman'ın bu açıklamaları, sevilen karakteri ileride Avengers serisi ya da yeni bir Deadpool filmi gibi bir Marvel yapımında görebiceğimizi düşündürdü. Ancak Marvel'ın Wolverine'e yönelik planları bundan çok daha büyük olabilir. Çünkü stüdyonun isim hakları ve logolar için yaptığı son telif başvurusu, yeni bir Wolverine projesinin yolda olabileceğini gösteriyor. Şirketin doğrudan Wolverine ismi için sinema filmiyle bağlantılı bir kayıt açtırması bulunması, bu ihtimali bir hayli kuvvetlendiriyor.
Şimdi asıl soru bunun Hugh Jackman'lı bir proje mi yoksa tamamen yeni bir Wolverine filmi mi olduğu. Çünkü Marvel bir yandan eski X-Men karakterini geri döndürürken, diğer yandan Avengers: Secret Wars sonrası için yepyeni bir X-Men ekibi topluyor. Bu yüzden, şimdi ortaya çıkan Wolverine projesi de bu yeni X-Men serisinin bir parçası olabilir.
