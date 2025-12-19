Yeni bir Wolverine filmi mi geliyor? Marvel'ın son hamlesi dikkat çekti

Tam Boyutta Gör Marvel çizgi-romanlarının en sevilen karakterlerinden olan Wolverine, beyaz perdeden uzun süre kalmayacak gibi görünüyor. 2017 yapımı Logan filmi Hugh Jackman'in Wolverine karakteri için bir dönemi noktalarken, bunun bir final olduğu izlenimini yaratmıştı. Ancak aradan geçen sürede planlar değişti. Deadpool & Wolverine vesilesiyle bu role geri dönen Hugh Jackman, son günlerde verdiği demeçlerde Wolverine rolüne veda etmekten niyetini olmadığının sinyallerini verdi.

Marvel'ın Wolverine Başvurusu Dikkat Çekti

Hugh Jackman'ın bu açıklamaları, sevilen karakteri ileride Avengers serisi ya da yeni bir Deadpool filmi gibi bir Marvel yapımında görebiceğimizi düşündürdü. Ancak Marvel'ın Wolverine'e yönelik planları bundan çok daha büyük olabilir. Çünkü stüdyonun isim hakları ve logolar için yaptığı son telif başvurusu, yeni bir Wolverine projesinin yolda olabileceğini gösteriyor. Şirketin doğrudan Wolverine ismi için sinema filmiyle bağlantılı bir kayıt açtırması bulunması, bu ihtimali bir hayli kuvvetlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Elbette bu tek başına yeterli değil. Marvel Studios gibi film şirketleri pek çok proje üzerinde çalışıp, bunlardan sadece bir kısmını gerçeğe dönüştürebiliyor. Ancak ortaya çıkan bu yeni detay, yeni bir Wolverine filminin stüdyonun gündeminde olduğunu gösteriyor.

Şimdi asıl soru bunun Hugh Jackman'lı bir proje mi yoksa tamamen yeni bir Wolverine filmi mi olduğu. Çünkü Marvel bir yandan eski X-Men karakterini geri döndürürken, diğer yandan Avengers: Secret Wars sonrası için yepyeni bir X-Men ekibi topluyor. Bu yüzden, şimdi ortaya çıkan Wolverine projesi de bu yeni X-Men serisinin bir parçası olabilir.

