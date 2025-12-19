Giriş
    Yeni bir Wolverine filmi mi geliyor? Marvel'ın son hamlesi dikkat çekti

    Marvel'ın geçtiğimiz günlerde belli başlı film adlarının ve logolarının haklarını almak için yaptığı başvuruda sürpriz bir detay dikkat çekti. Yeni bir Wolverine filmi yolda olabilir.

    Yeni bir Wolverine filmi mi geliyor? Marvel'ın son hamlesi dikkat çekti Tam Boyutta Gör
    Marvel çizgi-romanlarının en sevilen karakterlerinden olan Wolverine, beyaz perdeden uzun süre kalmayacak gibi görünüyor. 2017 yapımı Logan filmi Hugh Jackman'in Wolverine karakteri için bir dönemi noktalarken, bunun bir final olduğu izlenimini yaratmıştı. Ancak aradan geçen sürede planlar değişti. Deadpool & Wolverine vesilesiyle bu role geri dönen Hugh Jackman, son günlerde verdiği demeçlerde Wolverine rolüne veda etmekten niyetini olmadığının sinyallerini verdi.

    Marvel'ın Wolverine Başvurusu Dikkat Çekti

    Hugh Jackman'ın bu açıklamaları, sevilen karakteri ileride Avengers serisi ya da yeni bir Deadpool filmi gibi bir Marvel yapımında görebiceğimizi düşündürdü. Ancak Marvel'ın Wolverine'e yönelik planları bundan çok daha büyük olabilir. Çünkü stüdyonun isim hakları ve logolar için yaptığı son telif başvurusu, yeni bir Wolverine projesinin yolda olabileceğini gösteriyor. Şirketin doğrudan Wolverine ismi için sinema filmiyle bağlantılı bir kayıt açtırması bulunması, bu ihtimali bir hayli kuvvetlendiriyor.

    Yeni Wolverine filminin ayak sesleri duyulmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Elbette bu tek başına yeterli değil. Marvel Studios gibi film şirketleri pek çok proje üzerinde çalışıp, bunlardan sadece bir kısmını gerçeğe dönüştürebiliyor. Ancak ortaya çıkan bu yeni detay, yeni bir Wolverine filminin stüdyonun gündeminde olduğunu gösteriyor.

    Şimdi asıl soru bunun Hugh Jackman'lı bir proje mi yoksa tamamen yeni bir Wolverine filmi mi olduğu. Çünkü Marvel bir yandan eski X-Men karakterini geri döndürürken, diğer yandan Avengers: Secret Wars sonrası için yepyeni bir X-Men ekibi topluyor. Bu yüzden, şimdi ortaya çıkan Wolverine projesi de bu yeni X-Men serisinin bir parçası olabilir.

    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Profil resmi
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    Profil resmi
    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

    Yeni Haber
    şimdi
