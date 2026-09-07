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    Yeni Wonder Woman belirlenmiş olabilir: Tüm oklar bu oyuncuya işaret ediyor

    DC Sinematik Evreni'nin yeni Wonder Woman'ı kim olacak? Bu soru cevap bulmuş olabilir. Henüz resmi açıklama gelmese de yıldızı yükselen bu oyuncu rolü çoktan kapmış olabilir.

    Yeni Wonder Woman kim olacak? Cevap bulunmuş olabilir Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nde şu ana kadar Superman, Supergirl, Green Lantern gibi bazı önemli roller doldurulmuş olsa da hâlâ boşta olan iki önemli rol bulunuyor: Batman ve Wonder Woman. Ne var ki son günlerde üst üste gelen açıklamalar ve sızıntılar, yeni Wonder Woman'ın çoktan belirlenmiş olabileceğine işaret ediyor. Tüm bu söylentilerin merkezinde ise Hollywood'un yükselen yıldızlarından Adria Arjona yer alıyor.

    Yeni Wondar Woman, Adria Arjona Olabilir

    Andor, Hit Man, Morbius gibi yapımlarla tanınan Adria Arjona, Nisan ayında yeni Superman filminin (Man of Tomorrow) kadrosuna dâhil olarak DC Sinematik Evreni'ne resmen dâhil olmuştu. Ancak o dönem yapılan açıklamada Arjona'nın Maxima karakterine hayat vereceği belirtilmişti. Ne var ki o günden beri ortaya çıkan bilgiler, bunun bir yanıltmaca olabileceğine işaret ediyor. Arjona'nın aslında yeni Wonder Woman olarak seçildiği, fakat bunu film çıkana kadar gizlemek için şimdilik Maxima olarak kadroya dâhil edildiği iddia ediliyor.

    Bir süredir gündemde olan bu iddialar, yeni filmi Onslaught'un tanıtımı şu sıralar basın turunda olan Adria Arjona'nın son açıklamalarıyla daha da hararetlendi. Man of Tomorrow'daki karakterinden bahsederken Maxima adını hiç geçirmeyen Arjona, bir röportajda karakterini "çok özel bir kadın" olarak tanıtırken, bir diğerinde karakterinden "ikonik" olarak bahsetti. Maxima çizgi-roman hayranlarının tanıyor olabileceği bir karakter ama kesinlikle "ikonik" diyebileceğimiz bir konuma sahip değil. Bu yüzden Arjona'nın aslında Maxima'dan değil Wonder Woman'dan bahsediyor olduğu yorumları yapılıyor.

    Üstelik bu yorumlar sadece DC hayranlarına ya da sosyal medya hesaplarına ait değil. Variety gibi önde gelen Hollywood yayınları bile artık Arjona'nın muhtemelen yeni Wonder Woman olduğunu dile getirmeye başladı.

    Öte yandan Adria Arjona'nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videoda son derece sıkı bir antremandan geçtiğini paylaşması ve fiziki olarak Wonder Woman'a yakışır bir bedene ulaşmış olduğunun görülmesi de Wonder Woman iddialarını kuvvetlendiren ipuçları olarak sosyal medyada geniş yer buldu.

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