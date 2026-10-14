Yeni The X-Files dizisinden beklenen haber geldi

Bir dönem sinema filmine dönüştürülmesi de gündeme gelen bu yeni X-Files dizisini Oscarlı sinemacı Ryan Coogler (Black Panther, Sinners) hazırladı. Orijinal dizinin yaratıcısı olan Chris Carter ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alıyor.
Bu Kez Hikâyenin Merkezinde Mulder ve Scully Yok
Yeni X-Files'ın konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak önceki işlerin aksine bu kez hikâyenin merkezinde Scully ve Mulder olmayacak. Bu yeni projenin başrollerini Danielle Deadwyler ve Himesh Patel paylaşıyor. İkili, uzun süredir atıl duran X-Files departmanına atanan birbirinden oldukça farklı iki FBI ajanını canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Steve Buscemi, Amy Madigan, Ben Foster gibi isimler eşlik ediyor.
The X-Files'ın ikonik ikilisine hayat veren David Duchovny ve Gillian Anderson'ın bu yeni dizide konuk oyuncu olarak boy gösterebileceği konuşulsa da bu şimdilik sadece bir söylentiden ibaret.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: