Yeni X-Men filmlerinin Wolverine'i için sürpriz bir isim gündemde

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Oynat Marvel, yeni X-Men filmlerindeki Wolverine rolü için sürpriz bir isimle görüşüyor. The Bear dizisiyle tanınan Jeremy Allen White’ın yeni Wolverine olması gündemde. Aktörün, 2028’de vizyona girecek filmde kısa bir rol alıp sonraki projelerde öne çıkacağı belirtiliyor. Çizgi romandaki kısa boylu Wolverine imajına uyan ünlü oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Yeni dönemde Hugh Jackman’dan çok daha farklı bir Wolverine izleyebiliriz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yeni Avengers filmleri sonrası sinematik evreninde yeni bir döneme geçecek olan Marvel, bu yeni evre için yeni bir X-Men ekibi topluyor. Genç oyunculardan oluşacak bu ekibin önemli bir kısmı kısa süre önce duyuruldu ama Wolverine ve Beast gibi birkaç önemli karakteri kimlerin canlandıracağı hâlâ açıklanmadı. Ancak Marvel o isimler için de görüşmeler başlamış durumda. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen haberler Beast rolü için Peter Claffey ile anlaşılmak üzere olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi Wolverine oyuncusu da belirlenmiş olabilir.

Wolverine Rolü İçin Jeremy Allen White ile Görüşülüyor

Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'a göre Marvel, Wolverine rolü için Jeremy Allen White ile görüşüyor. The Bear dizisiyle yıldızı parlayan White, son dönemde Deliver Me From Nowhere ve The Social Reckoning gibi filmlerlde de başrol oyuncusu olarak karşımıza çıktı.

Jeff Sneider'in aktardığına göre Wolverine, 2028'de çıkacak yeni X-Men filminde küçük bir role sahip olacak. Ancak daha sonra gelecek X-Men ve Marvel projelerinde çok daha önemli bir rol üstlenecek.

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Jeremy Allen White'ın şu anda rol için görüşülen tek isim olup olmadığı bilinmiyor. Ancak gelen bu haber, Marvel'ın peşinde olduğu oyuncu profiline dair daha net bir fikre sahip olmamızı sağlıyor. Görünen o ki Marvel, diğer X-Men üyeleri gibi Wolverine karakteri için de görece genç bir isim arıyor. Ayrıca Hugh Jackman'ı kıyasla daha kısa bir oyuncu ile görüşülmesi, çizgi-romanlardakine daha yakın bir Wolverine tasviri görebileceğimize işaret ediyor.

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