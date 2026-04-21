    Yeni nesil Xbox, hem Microsoft hem de Asus ve MSI'dan gelebilir: Birden fazla model yolda

    Oyun dünyasında konsol ve PC arasındaki çizgi giderek azalıyor. Microsoft da yeni nesil Xbox stratejisini bu doğrultuda şekillendirmeye başladı. Bir soru işareti daha ortadan kalktı.

    Yeni Xbox, birden fazla modelle geliyor: Asus ve MSI imzası Tam Boyutta Gör
    Donanım üreticileri günümüzde daha esnek ve birleşik platformlara yönelirken, Microsoft'un yeni nesil Xbox stratejisi hale netleşmiş değil. Son olarak, Xbox donanım tarafının başındaki isimlerden Jason Ronald Project Helix için önemli bir detayı doğruladı. Birden fazla model geliyor.

    Microsoft ve diğer üreticilerden geliyor

    Kaçıranlar için daha önce Xbox Project Helix için oldukça farklı bir dağıtım modeli gündeme getirmişti. İddialara göre Microsoft, cihazı doğrudan satmak yerine ASUS ve MSI gibi üreticilerin kendi Helix tabanlı sistemlerini piyasaya sürmesine izin verecekti. Bu da Xbox'ın klasik konsol modelinden uzaklaşıp tamamen PC benzeri bir ekosisteme geçeceği yorumlarına neden olmuştu. Ancak Microsoft cephesinden gelen resmi açıklama, bu iddiaların tam olarak doğru olmadığını ortaya koydu.

    Xbox donanım tarafının başındaki isimlerden Jason Ronald, Project Helix'in "birinci parti" yani doğrudan Microsoft tarafından üretilen resmi bir Xbox konsolu olarak da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu açıklama, Xbox markasının tamamen üçüncü parti üreticilere bırakılmayacağını ve klasik konsol kimliğinin korunacağını gösteriyor.

    Yani Helix, hem Microsoft'un kendi konsolu olarak sunulacak hem de muhtemelen farklı üreticiler tarafından geliştirilen varyasyonlarla geniş bir ekosisteme yayılacak. Öte yandan Project Helix'in teknik yaklaşımı hâlâ dikkat çekici. Sistem, büyük ölçüde PC mimarisine yakın bir yapı sunacak ve Xbox arayüzüyle birleşen hibrit bir deneyim sağlayacak. Bu da geliştiriciler için oyun portlama sürecini kolaylaştırırken, kullanıcı tarafında daha esnek bir kullanım sunabilir.

