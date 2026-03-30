Yeni Xbox Game Pass abonelik planı sızdı: Sadece Xbox Studios oyunları olacak

Sadece 1. taraf oyunları olacak
Analiz sonuçlarına göre Game Pass kodlarında “Triton” kod adıyla yeni bir katman bulunuyor ve bu katmanda yer alan tüm oyunlar, yalnızca Xbox Game Studios’un kendi yapımları. Mevcut Game Pass planlarında üçüncü taraf geliştiricilerin de oyunları yer alıyor. Henüz Microsoft tarafından yeni katmanın fiyatlandırması açıklanmadı ancak bazı kaynaklar reklam destekli ücretsiz veya düşük maliyetli bir abonelik seçeneği olabileceğini öne sürüyor.
Bu yaklaşım Microsoft’un lisans maliyetlerini azaltmasına ve son yıllarda gerçekleştirdiği stüdyo satın alımlarını maksimum verimle kullanmasına olanak tanıyabilir. Ayrıca, Xbox ile Netflix arasında olası bir paket abonelik işbirliği söylentileri de yeni katmanın bu tür stratejik adımların temelini oluşturabileceğine işaret ediyor.
Yeni Game Pass katmanında yer alacağı belirtilen oyunlar arasında DOOM Eternal, Dishonored 2, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Gears 5, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade, Ori 1, State of Decay 2 ve The Elder Scrolls Online bulunuyor.