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    Yeni Xiaomi Pad 7S Pro, iPad Air’e doğrudan rakip olmaya geliyor

    Xiaomi, merakla beklenen yeni tableti Pad 7S Pro’nun tanıtımına hazırlanıyor. Cihaz, üst düzey donanımı, zarif tasarımı ve PC benzeri deneyimiyle dikkat çekiyor.

    Yeni Xiaomi Pad 7S Pro, iPad Air’e doğrudan rakip olmaya geliyor

    Xiaomi, yeni nesil tablet modeli Pad 7S Pro için tanıtım sürecine başladı. Şirketin resmi duyurularında öne çıkan detaylara göre, cihazın çıkışı oldukça yakın görünüyor. Bu yeni modelin, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Pad 7 Ultra ile aynı performans çipine sahip olması dikkat çekiyor. Xiaomi’nin geliştirdiği Xring O1 adlı özel işlemci, hem yüksek performans hem de ileri düzey yapay zekâ destekli işlevler vadediyor.

    Pad 7S Pro’nun öne çıkan özellikleri arasında 12.5 inç büyüklüğünde LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın dört kenarındaki ince çerçeve yapısı ve yuvarlatılmış köşeleri, cihazın şık ve modern görünümünü pekiştiriyor. Ayrıca tablet, yalnızca 5.8 mm inceliğe sahip olan metal bir gövdede sunuluyor. Pil kapasitesi ise oldukça iddialı: 12.160 mAh’lik batarya, 120W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Yazılım tarafında cihaz, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile çalışacak ve masaüstü deneyimini andıran bir arayüz sunacak.

    Kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir diğer unsur ise Xiaomi Pen desteği ve yepyeni bir yüzen klavye aksesuarı. Bu klavye, entegre dokunmatik yüzeyi ve metal menteşesiyle adeta bir dizüstü bilgisayar hissi yaratıyor. Ayrıca Pad 7S Pro’nun araç içi kullanıma uygun olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Arka koltuklara monte edilebilmesi sayesinde, özellikle yolculuklarda ideal bir multimedya çözümüne dönüşebilir.

    Tablet, Xiaomi'nin yeni ürün ailesiyle birlikte tanıtılabilir. Redmi markasının K80 Ultra akıllı telefon modeliyle birlikte Pad 7S Pro’nun da aynı etkinlikte sahneye çıkması bekleniyor. Xiaomi’nin bu hamlesi, Pad 7S Pro’yu doğrudan iPad Air segmentine rakip olarak konumlandırıyor. Tanıtım tarihi kesinleşmese de, sızıntılara göre cihazın bu ay içinde resmen tanıtılması sürpriz olmayacak.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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