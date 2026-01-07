Yeni Xiaomi SU7 ön satışa çıktı: 902 km menzil ve daha yüksek güvenlik

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Xiaomi, yenilenen SU7 elektrikli otomobil ailesinin ön satışlarını resmen başlattı. Performans, güvenlik ve teknoloji tarafında kapsamlı güncellemeler alan yeni SU7 serisi, yaklaşık 32.800 dolar başlangıç fiyatıyla ön satışa çıktı. Bu da fiyatların yaklaşık yüzde 6,5 arttığı anlamına geliyor. Resmi lansman ise Nisan 2026’da yapılacak.

Yeni Xiaomi SU7'de neler değişti❓

Tam Boyutta Gör Yeni SU7 serisi; dış tasarımda yapılan ince dokunuşlar, elden geçirilen iç mekân, geliştirilmiş sürüş destek sistemleri ve artırılmış güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda kapı kilitleri için yedek güç sistemi eklenirken, daha güçlü motorlar, daha hızlı şarj, uzatılmış menzil ve iyileştirilen süspansiyon yapısı da pakete dahil edilmiş durumda.

Tasarım tarafında ön bölümde daha rafine bir görünüm sunuluyor. 20 inç jantlar korunurken, lastiklerde arkada 265 mm genişliğe geçilerek yol tutuş artırılmış. Ayrıca, tüm versiyonlarda dört pistonlu sabit ön fren kaliperleri artık standart olarak sunuluyor.

Kabin tarafında daha koyu ve premium hissiyat veren yeni Dark Black döşeme seçeneği sunuluyor. Direksiyon tasarımı elden geçirilmiş, göstergeler, kapı panelleri ve koltuk dikişleri daha kaliteli bir görünüm kazanmış.

Tam Boyutta Gör Sürüş destek teknolojileri en büyük sıçramalardan birini yaşıyor. Daha önce baz versiyonda bulunmayan LiDAR sensörü artık tüm modellerde standart. Sürücü destek göstergesi olan “mavi ışık” da seriye eklenmiş. Hesaplama kapasitesi 700 TOPS seviyesine çıkarılmış ve tüm versiyonlarda Xiaomi HAD (Hyper Autonomous Driving) sürüş destek sistemi sunuluyor. Güvenlik tarafında ise hava yastığı sayısı 7’den 9’a yükselirken, gövde dayanımı 2200 MPa seviyesine çıkarılmış.

Motor tarafında aile tamamen yenilenmiş V6s Plus ünitesine geçiyor. Standart ve Pro modellerde güç 299’dan 320 beygire çıkarken, Max versiyonda toplam güç 690 beygire ulaşıyor. Elektrik mimarisi de yükseltilmiş. Standart ve Pro’da 752V, Max’te ise 897V sisteme geçilmesi sayesinde Max versiyon 15 dakikada 670 km’ye kadar menzil kazanabiliyor.

Menziller de iyileştirilmiş durumda. Standart model 720 km, Pro 902 km, Max ise 835 km CLTC menzil sunuyor. Daha önce sadece Max’ta bulunan havalı süspansiyon artık Pro'da da standart. Bu iki versiyon, çift odacıklı havalı süspansiyon ve uyarlanabilir amortisörlerle birlikte geliyor.

