Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Xiaomi SU7 ön satışa çıktı: 902 km menzil ve daha yüksek güvenlik

    Xiaomi, elektrikli sedan modeli SU7'nin makyajlı halini Çin'de ön satışa çıkardı. İç ve dış tasarımında ufak dokunuşlar yapılan SU7 ailesinin teknoloji, güvenlik ve motor tarafı da elden geçirildi.

    Xiaomi, yenilenen SU7 elektrikli otomobil ailesinin ön satışlarını resmen başlattı. Performans, güvenlik ve teknoloji tarafında kapsamlı güncellemeler alan yeni SU7 serisi, yaklaşık 32.800 dolar başlangıç fiyatıyla ön satışa çıktı. Bu da fiyatların yaklaşık yüzde 6,5 arttığı anlamına geliyor. Resmi lansman ise Nisan 2026’da yapılacak.

    Yeni Xiaomi SU7'de neler değişti❓

    Yeni Xiaomi SU7 ön satışa çıktı: 902 km'ye kadar menzil iddiası Tam Boyutta Gör
    Yeni SU7 serisi; dış tasarımda yapılan ince dokunuşlar, elden geçirilen iç mekân, geliştirilmiş sürüş destek sistemleri ve artırılmış güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda kapı kilitleri için yedek güç sistemi eklenirken, daha güçlü motorlar, daha hızlı şarj, uzatılmış menzil ve iyileştirilen süspansiyon yapısı da pakete dahil edilmiş durumda.

    Tasarım tarafında ön bölümde daha rafine bir görünüm sunuluyor. 20 inç jantlar korunurken, lastiklerde arkada 265 mm genişliğe geçilerek yol tutuş artırılmış. Ayrıca, tüm versiyonlarda dört pistonlu sabit ön fren kaliperleri artık standart olarak sunuluyor.

    Kabin tarafında daha koyu ve premium hissiyat veren yeni Dark Black döşeme seçeneği sunuluyor. Direksiyon tasarımı elden geçirilmiş, göstergeler, kapı panelleri ve koltuk dikişleri daha kaliteli bir görünüm kazanmış.

    Yeni Xiaomi SU7 ön satışa çıktı: 902 km'ye kadar menzil iddiası Tam Boyutta Gör
    Sürüş destek teknolojileri en büyük sıçramalardan birini yaşıyor. Daha önce baz versiyonda bulunmayan LiDAR sensörü artık tüm modellerde standart. Sürücü destek göstergesi olan “mavi ışık” da seriye eklenmiş. Hesaplama kapasitesi 700 TOPS seviyesine çıkarılmış ve tüm versiyonlarda Xiaomi HAD (Hyper Autonomous Driving) sürüş destek sistemi sunuluyor. Güvenlik tarafında ise hava yastığı sayısı 7’den 9’a yükselirken, gövde dayanımı 2200 MPa seviyesine çıkarılmış.

    Motor tarafında aile tamamen yenilenmiş V6s Plus ünitesine geçiyor. Standart ve Pro modellerde güç 299’dan 320 beygire çıkarken, Max versiyonda toplam güç 690 beygire ulaşıyor. Elektrik mimarisi de yükseltilmiş. Standart ve Pro’da 752V, Max’te ise 897V sisteme geçilmesi sayesinde Max versiyon 15 dakikada 670 km’ye kadar menzil kazanabiliyor.

    Menziller de iyileştirilmiş durumda. Standart model 720 km, Pro 902 km, Max ise 835 km CLTC menzil sunuyor. Daha önce sadece Max’ta bulunan havalı süspansiyon artık Pro'da da standart. Bu iki versiyon, çift odacıklı havalı süspansiyon ve uyarlanabilir amortisörlerle birlikte geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seni sevmeyen bir kızı nasıl etkilersin solo test taktik cata kumanda resetleme saneloc kullananların yorumları qnb bmw çekilişi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum