Xiaomi TV Box S 2025 Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin bu yıl tanıttığı 3. nesil TV Box S modeli Avrupa'da satışa çıkmaya başladı. Kompakt yapıda gelen cihaz, akıllı TV deneyimini düşük maliyetle sunmayı hedefliyor. 97 x 97 x 17 mm ölçülerindeki TV Box, sadece 91.2 gram ağırlığında. İşte 3. nesil TV Box Sözellikleri ve fiyatı...

Yeni Xiaomi TV Box S Avrupa'da satışa çıktı

Yeni TV Box S, 6nm üretim süreciyle geliştirilen dört çekirdekli ARM işlemci (2.5GHz) ve ARM G310 V2 grafik birimini kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre yeni işlemci, önceki nesle kıyasla işlemci performansında %25, grafik performansında ise %130 performans artışı sağlıyor. Bu konfigürasyonda ise 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Görüntü kalitesinde 4K Ultra HD, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunulurken, ses tarafında Dolby Atmos ve DTS:X teknolojilerine yer veriliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1 ve USB 2.0 bulunuyor. Kutudan çıkan Bluetooth uzaktan kumanda, Google Assistant desteğiyle 360 derece sesli komut algılayabiliyor.

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Yazılım tarafında Google TV arayüzüyle gelen TV Box S, kişiselleştirilmiş içerik önerileri, Google Cast desteği ve sesle arama gibi özellikler sunuyor. Fiyatlandırma konusunda ise Avrupa ülkeleri arasında bazı farklılıklar mevcut. Fransa'da 69.99 eurodan satışa çıkan TV Box S, Almanya'da Amazon üzerinden biraz daha uygun fiyata alınabiliyor. İspanya'daki fiyatlar ise 74.99 euro seviyesinde.

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Yeni Xiaomi TV Box S Avrupa'ya geldi: İşte fiyatı ve özellikleri

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