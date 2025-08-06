Xiaomi TV Box S 2025 Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Xiaomi TV Box S Avrupa'da satışa çıktı
Yeni TV Box S, 6nm üretim süreciyle geliştirilen dört çekirdekli ARM işlemci (2.5GHz) ve ARM G310 V2 grafik birimini kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre yeni işlemci, önceki nesle kıyasla işlemci performansında %25, grafik performansında ise %130 performans artışı sağlıyor. Bu konfigürasyonda ise 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine yer verilmiş.
Yazılım tarafında Google TV arayüzüyle gelen TV Box S, kişiselleştirilmiş içerik önerileri, Google Cast desteği ve sesle arama gibi özellikler sunuyor. Fiyatlandırma konusunda ise Avrupa ülkeleri arasında bazı farklılıklar mevcut. Fransa'da 69.99 eurodan satışa çıkan TV Box S, Almanya'da Amazon üzerinden biraz daha uygun fiyata alınabiliyor. İspanya'daki fiyatlar ise 74.99 euro seviyesinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: