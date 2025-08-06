Yeni Xpeng P7'nin iç mekanı tam bir teknoloji üssü

Markanın açıklamasına göre yeni P7, segmentinde şu anda sunulmayan birçok yenilikçi özellikle donatıldı. Bunların başında, sınıfının en büyüğü olduğu iddia edilen 87 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display (AR-HUD) ve otomotiv sektöründe bir ilk olan “Touch Pad” kontrol arayüzü geliyor.
Yeni P7’de üç kollu ve döner kontrol düğmeli bir direksiyon simidi bulunuyor. İç mekan düzeni, Xpeng’in “teknoloji adası” olarak tanımladığı bir konsept etrafında şekilleniyor. Bu yapı, AR-HUD sistemi, sportif direksiyon simidi, çok modlu dijital gösterge paneli ve üç eksenli dönebilen yeni multimedya ekranını bir araya getiriyor. Sesle kontrol edilebilen bu ekran, hareketli yanıtlar verebilen (örneğin kafa sallamak gibi) bir dijital asistan olarak da çalışabiliyor.
Tasarım tarafında ise Fransız tasarımcı Rafik Ferrag’ın imzasını taşıyan yeni P7, açılı hatlara ve akıcı fastback silüetine sahip. Otomobilin arka kısmında aktif bir spoyler bulunuyor. Açıklanan verilere göre aracın uzunluğu 5.017 mm, genişliği 1.970 mm, yüksekliği 1.427 mm ve aks mesafesi 3.008 mm.
Yeni model hem arkadan itişli (RWD) hem de dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonlarla sunulacak. RWD versiyon tek bir 270 kW’lık motorla gelirken, AWD versiyonda önde 167 kW, arkada 270 kW olmak üzere toplamda 437 kW güç sunan çift motorlu bir yapı bulunuyor.
Tüm versiyonlarda 800V silikon karbür (SiC) yüksek voltaj mimarisi ve 5C hızlı şarj desteği yer alacak. Bu altyapı sayesinde şarj süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Bu konuda detaylar henüz belli değil ancak örnek olarak aynı şarj sistemine sahip Xpeng G7 SUV modeli, ideal koşullarda yalnızca 10 dakikada 436 km menzil kazanabiliyor.
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