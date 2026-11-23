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Oynat Geodesic Intelligence, yeni ilaç geliştirme modeli NovaAtom-Lite'ı tanıttı. Biyomolekülleri atomik düzeyde tahmin eden NovaAtom-Lite, AlphaFold 3'ü geride bıraktı. Antikor-antijen testlerinde yüzde 79 başarı gösteren yapay zekâ, AlphaFold 3'ün yüzde 47'lik oranını açık ara geçti. Model, geliştirilen ilaç adaylarının hedef proteinlere nasıl bağlandığını bilgisayar ortamında yüksek doğrulukla ortaya koyuyor. Erişime sunulan model, pahalı laboratuvar testlerinin süresini ciddi oranda azaltacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ bugün artık yeni ilaçların geliştirilmesine de doğrudan katkı sunabilecek bir seviyeye ulaşmış durumda. Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaFold 3 gibi modeller, proteinlerin üç boyutlu yapısını ve biyomoleküllerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini doğru şekilde tahmin ederek, yeni nesil ilaçların geliştirilmesinin önünü açtı. AlphaFold 3 şu ana kadar bu alandaki en iddialı model olarak görülüyordu. Ancak bu hafta itibarıyla bu durum değişmiş görünüyor. Zira Geodesic Intelligence tarafından yayınlanan Nova Atom-Lite adlı yeni model, AlphaFold 3'ü bile kıskandıracak bir performans sergiliyor. Proteinleri, DNA ve RNA zincirlerini ve bunlara bağlanan küçük molekülleri atomik düzeyde analiz edebilen model, özellikle antikorların hedef proteinlere nasıl bağlandığını tahmin etme konusunda dikkat çekici sonuçlar elde etti.

NovaAtom-Lite, antikor-antijen testlerinde AlphaFold 3'ü geride bıraktı

Tam Boyutta Gör NovaAtom-Lite'ın performansını değerlendirmek için kullanılan en önemli testlerden biri, farklı biyomoleküler yapıların birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini ölçen FoldBench oldu. FoldBench kapsamında gerçekleştirilen antikor-antijen testinde NovaAtom-Lite, değerlendirilen 172 moleküler etkileşimin yüzde 79,07'sini doğru tahmin etmeyi başardı. Aynı testte IsoDDE yüzde 75,58 başarıya ulaşırken, Google DeepMind'ın AlphaFold 3 modeli yüzde 47,90'da kaldı. Yani NovaAtom-Lite, bu testte AlphaFold 3'ün başarı oranını yaklaşık 31 puan geride bıraktı.

Bu farkın özellikle antikor-antijen etkileşimlerinde ortaya çıkması önemli. Çünkü antikorların belirli proteinlere nasıl bağlandığını doğru şekilde tahmin edebilmek, yeni ilaçların geliştirilmesinde kritik bir aşama olarak görülüyor. Bir antikorun hedef proteinin hangi bölgesine tutunduğu ve bu bağlantıyı hangi moleküler yapılar üzerinden gerçekleştirdiği, geliştirilecek tedavinin etkinliğini doğrudan etkileyebiliyor.

Proteinleri ve ilaç moleküllerini atomik düzeyde analiz edebiliyor

NovaAtom-Lite'ın temel amacı, bir biyomoleküler yapıyı oluşturan farklı moleküllerin üç boyutlu konumlarını aynı tahmin içerisinde ortaya çıkarmak. Model; protein zincirlerini, tek ve çift zincirli DNA yapılarını, RNA moleküllerini ve bunlara bağlanan küçük molekülleri birlikte analiz edebiliyor. Üstelik yalnızca moleküllerin genel şeklini tahmin etmekle kalmıyor, yapıyı oluşturan her bir ağır atomun (hidrojen dışındaki atomlar) üç boyutlu koordinatlarını da hesaplıyor.

Bu özellik, bilhassa ilaç geliştirme süreçlerinde önemli. Çünkü bir ilacın etkili olabilmesi için hedef proteinin belirli bir bölgesine doğru konumda bağlanması gerekiyor. Örneğin küçük bir ilaç molekülünün protein üzerindeki bağlanma cebine nasıl yerleştiğini tahmin edebilmek, araştırmacıların farklı ilaç adaylarını daha erken aşamada değerlendirmesine yardımcı olabilir. Böylece her aday için uzun süren ve maliyetli laboratuvar deneylerine başvurmadan önce bilgisayar ortamında ön değerlendirme yapılabilir.

NovaAtom-Lite, ilaç araştırmalarında kullanılan küçük moleküllerin yanı sıra kofaktörleri, metalleri ve iyonları da tahmin sürecine dahil edebiliyor. Ayrıca halkalı peptitler (cyclic peptides) ve kovalent bağlarla birbirine bağlanan moleküler yapılar için de destek sunuyor.

NovaAtom-Lite, tahminlerinin ne kadar güvenilir olduğunu da gösteriyor

Moleküler yapı tahminlerinde yalnızca doğru bir sonuç elde etmek değil, bu sonucun hangi bölümlerine ne kadar güvenilebileceğini bilmek de büyük önem taşıyor. Çünkü proteinler ve diğer biyomoleküller oldukça karmaşık yapılar. Bazı bölgeler sabit bir şekle sahipken bazıları sürekli hareket edebiliyor veya farklı koşullarda farklı konformasyonlara bürünebiliyor.

NovaAtom-Lite, bu belirsizliği değerlendirebilmek için pLDDT ve PAE gibi güven ölçümleri sunuyor. pLDDT, tahmin edilen yapının belirli bir bölgesine ne kadar güvenildiğini gösterirken PAE, farklı kalıntıların (residue) birbirlerine göre konumlarının ne kadar hatalı olabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca model, farklı moleküler arayüzlerin güvenilirliğini değerlendirmek için ipTM skorunu da sağlıyor. Böylece araştırmacılar, elde edilen üç boyutlu yapının hangi bölümlerinin daha güvenilir olduğunu ve hangi bölgelerin deneysel olarak doğrulanması gerektiğini görebiliyor.

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Daha fazla hesaplama gücü kullanıldığında başarı oranı artıyor

NovaAtom-Lite'ın dikkat çeken bir diğer özelliği de tahmin için kullanılan hesaplama miktarı artırıldığında daha başarılı sonuçlar verebilmesi. Model, aynı hedef için birbirinden bağımsız birden fazla tahmin oluşturabiliyor ve ardından kendi güven skorlarını kullanarak bu tahminleri sıralayabiliyor. Geodesic Intelligence, özellikle antikor-antijen testlerinde farklı sayıda örnek ve rastgele başlangıç (seed) kullanarak bu yaklaşımın sonuçlarını da paylaştı.

Şirketin verilerine göre 172 antikor-antijen etkileşimi üzerinde tek bir başlangıç kullanıldığında yüzde 74,3 olan başarı oranı, 100 başlangıç kullanıldığında yüzde 83,1'e yükseliyor. Daha yüksek doğruluk gerektiren testlerde de benzer bir artış görülüyor. Örneğin DockQ değerinin 0,80 ve üzerinde olmasını gerektiren daha katı değerlendirmede başarı oranı yüzde 41'den yüzde 46,5'e çıkıyor.

Geodesic Intelligence, NovaAtom-Lite'ı Geodesic API ve NovaDDE platformu üzerinden erişime açmış durumda. Elbette bu tür yapay zekâ modellerinin laboratuvar deneylerinin yerini tamamen alması henüz mümkün değil. Ancak moleküler yapıların ve etkileşimlerin daha doğru tahmin edilebilmesi, araştırmacıların hangi ilaç adaylarına öncelik vereceğini belirlemesini kolaylaştırabilir.

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