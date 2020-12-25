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    Yeni Yılda Eşsiz Doğaya Kucak Açın

    Unutulmaz anılar, özel lezzetler, doğayla iç içe aktiviteler ve keyifli zamanlar NG Sapanca Enjoy’da sizi bekliyor. Kalabalıktan uzak huzur dolu bir ortamda, yeni yıla benzersiz bir başlangıç...
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    NG Hotels ailesinin en yeni üyesi NG Sapanca Enjoy, “Hayat Enjoy’da güzel!” sloganını her detayında yaşatarak misafirlerini doğayla iç içe, muhteşem bir tatile davet ediyor.
     

    Usta şeflerin elinden enfes bir şölen hazırlayan NG Sapanca Enjoy, okçuluk, bisiklet, dart, golf, nal atma ve macaron workshop’u gibi her zevke hitap edecek eğlenceli aktiviteleriyle misafirlerine unutulmaz anlar sunuyor. Küçük misafirlerini de unutmayan NG Sapanca Enjoy, Sincap Kulüp’te hazırladığı sanat etkinliği, masal saati, maske yapımı ve mandala boyama gibi aktivitelerinin yanı sıra N’JOY eğlence merkezinde sunduğu PSA FIFA 21 – PES 21 turnuvası gibi farklı alternatiflerle de eşsiz anlar yaratıyor.         

     

    Beklentilerin ötesinde bir tatil deneyimi

    Uyguladığı temizlik ve hijyen yöntemlerini en üst seviyeye taşıyan NG Sapanca Enjoy, misafirlerine evlerinin konforunda ve güvencesinde kalabalıktan uzak, huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Orman, havuz ve göl manzaralı 270 oda ile hizmet veren 5 yıldızlı NG Sapanca Enjoy, aynı zamanda pandemi sürecinde Türkiye’nin yeni açılan ilk büyük oteli olma özelliğini taşıyor. 5 yıldızlı otel kavramını yeniden tanımlayan otel,  misafirlerine doğanın kalbinde ailecek tatil yapmanın keyfini sunuyor.



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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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