Yeni Yılda Eşsiz Doğaya Kucak Açın

NG Hotels ailesinin en yeni üyesi NG Sapanca Enjoy, “Hayat Enjoy’da güzel!” sloganını her detayında yaşatarak misafirlerini doğayla iç içe, muhteşem bir tatile davet ediyor.



Usta şeflerin elinden enfes bir şölen hazırlayan NG Sapanca Enjoy, okçuluk, bisiklet, dart, golf, nal atma ve macaron workshop’u gibi her zevke hitap edecek eğlenceli aktiviteleriyle misafirlerine unutulmaz anlar sunuyor. Küçük misafirlerini de unutmayan NG Sapanca Enjoy, Sincap Kulüp’te hazırladığı sanat etkinliği, masal saati, maske yapımı ve mandala boyama gibi aktivitelerinin yanı sıra N’JOY eğlence merkezinde sunduğu PSA FIFA 21 – PES 21 turnuvası gibi farklı alternatiflerle de eşsiz anlar yaratıyor.

Beklentilerin ötesinde bir tatil deneyimi

Uyguladığı temizlik ve hijyen yöntemlerini en üst seviyeye taşıyan NG Sapanca Enjoy, misafirlerine evlerinin konforunda ve güvencesinde kalabalıktan uzak, huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Orman, havuz ve göl manzaralı 270 oda ile hizmet veren 5 yıldızlı NG Sapanca Enjoy, aynı zamanda pandemi sürecinde Türkiye’nin yeni açılan ilk büyük oteli olma özelliğini taşıyor. 5 yıldızlı otel kavramını yeniden tanımlayan otel, misafirlerine doğanın kalbinde ailecek tatil yapmanın keyfini sunuyor.

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