Apple Watch 12'ye geçilir mi? ''Apple Watch Series 12 Kutu Açılışı''

Apple Watch Series 10 kullanıcısı olarak Series 12'ye geçmek için ne gibi geliştirmeler var? Hem donanımsal hem de yazılımsal farkları özetleyip Series 12 ile tanışıyoruz, detaylar videomuzda.

Apple Watch Series 10 kullanıcısı olarak Series 12'ye geçmek için ne gibi geliştirmeler var? Hem donanımsal hem de yazılımsal farkları özetleyip Series 12 ile tanışıyoruz, detaylar videomuzda.

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Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Siyah

Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Uzay Grisi

Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Koyu Bronz

Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Uçuk Altın

Apple Watch Series 12 GPS 46 mm Siyah

Apple Watch Series 12 GPS 46 mm Uzay Grisi

Apple Watch Series 12 GPS 46 mm Koyu Bronz

Apple Watch Series 12 GPS 46 mm Uçuk Altın

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