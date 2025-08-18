Yeni Yüzüklerin Efendisi filmine orijinal ekipten önemli bir isim daha katıldı

Bu hafta katıldığı bir panelde yeni Yüzüklerin Efendisi filmi hakkında konuşan usta oyuncu Ian McKellen, kendisinin oyuncu kadrosunda yer aldığını doğrularken, Frodo'nun da hikâyenin parçası olacağını açıkladı. Böylece The Hunt for Gollum'un kadrosuna orijinal ekipten bir isim daha katılmış oldu. The Hunt for Gollum'da bu karakteri yeniden Elijah Wood'un canlandırması bekleniyor.
Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminin Çekimlerine Mayıs Ayında Açıklanacak
Ian McKellen'ın açıklamaları filmin çekimlerine ne zaman başlanacağını da açık etmiş oldu. Çünkü McKellen, çekimlere Mayıs ayında başlayacaklarını söyledi.
The Hunt for Gollum'u Andy Serkis yönetecek. Ancak orijinal üçlemenin beyin takımını oluşturan Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens da yapımcı olarak projede yer alacak. Filmin senaryosunda da Walsh ve Boyens'in imzası bulunuyor.
The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Gandalf ve Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak.
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027'de vizyona girecek.
