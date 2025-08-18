Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmine orijinal ekipten önemli bir isim daha katıldı

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum, orijinal ekibi bir araya topluyor. Gandalf'ı canlandıran Ian McKellen, filmde kendisiyle birlikte dönecek bir ismi daha açıkladı.

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmine orijinal ekipten önemli bir isim daha katıldı Tam Boyutta Gör
    Hazırlıkları devam eden yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, orijinal ekibi bir araya toplamaya devam ediyor. Hatırlarsanız daha önce gelen haberler Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) ve Andy Serkis'in (Gollum) orijinal serideki rolleriyle geri döneceğini ortaya çıkarmıştı. Ayrıca Aragorn rolüye geri dönmesi için Viggo Mortensen'e de teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Bugün o isimlere bir yenisi daha eklendi.

    Bu hafta katıldığı bir panelde yeni Yüzüklerin Efendisi filmi hakkında konuşan usta oyuncu Ian McKellen, kendisinin oyuncu kadrosunda yer aldığını doğrularken, Frodo'nun da hikâyenin parçası olacağını açıkladı. Böylece The Hunt for Gollum'un kadrosuna orijinal ekipten bir isim daha katılmış oldu. The Hunt for Gollum'da bu karakteri yeniden Elijah Wood'un canlandırması bekleniyor.

    Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminin Çekimlerine Mayıs Ayında Açıklanacak

    Ian McKellen'ın açıklamaları filmin çekimlerine ne zaman başlanacağını da açık etmiş oldu. Çünkü McKellen, çekimlere Mayıs ayında başlayacaklarını söyledi.

    The Hunt for Gollum'u Andy Serkis yönetecek. Ancak orijinal üçlemenin beyin takımını oluşturan Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens da yapımcı olarak projede yer alacak. Filmin senaryosunda da Walsh ve Boyens'in imzası bulunuyor.

    The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Gandalf ve Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak.

    The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027'de vizyona girecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mtv 2 taksit ödemeden araç satışı numara taşıyınca whatsapp mesajlar silinir mi katana zero türkçe yama 1.5 dci motor ecopirin kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum