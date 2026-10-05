Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi Paramount engeline takıldı: Proje rafa kalktı!

Paramount, Lord of the Rings: Shadows of the Past'i Rafa Kaldırdı
Warner Bros. yönetimini devralan Paramount, bu projeyi rafa kaldırdı. Paramount yönetimi,The Lord of the Rings: Shadows of the Past'in iptal edilmediğini söylese de stüdyoya yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgiler projenin rafa kaldırıldığını ve muhtemelen hiçbir zaman çekilmeyeceğini söylüyor.
Bu projenin ortaya çıkmasına ünlü talk show sunucusu Stephen Colbert vesile olmuştu. Sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı olan Colbert, kitaplardaki sinemaya uyarlanmamış bölümlerden esinlenen bu hikâyeyi bir senaryoya dönüştürmüş ve Peter Jackson'ı da bu projeye dâhil etmeyi başarmıştı. Şimdi projenin rafa kalkmasının da biraz Colbert yüzünden olduğu düşünülüyor. Zira yeni Paramount yönetimi kendisinden pek haz etmiyor. Paramount'un başındaki isim olan David Ellison, daha önce Colbert'in talk-show'unu da iptal etmişti. Bu yüzden şimdi onun hazırladığı bir Yüzüklerin Efendisi filmine yeşil ışık yakma ihtimalleri oldukça düşük.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: