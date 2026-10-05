Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi Paramount engeline takıldı: Proje rafa kalktı!

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yakında The Hunt for Gollum filmiyle sinemalara geri dönecek olan Yüzüklerin Efendisi serisi, Mart ayında dikkat çekici bir duyuruya daha sahip olmuştu. Kısa süre önce Paramount'a satılan Warner Bros., orijinal üçlemenin devamı niteliğinde bir film çekileceğini duyurmuştu. The Lord of the Rings: Shadows of the Past adını taşıyacak bu film, Frodo'nun Orta Dünya'dan ayrılırken geride bıraktığı üç sadık dostunun (Sam, Merry ve Pippin) yeni maceralarını anlatacaktı. Anlatacaktı diyoruz çünkü Warner Bros.'un Paramount'a satılmasının ilk büyük zaiyatı bu proje oldu.

Paramount, Lord of the Rings: Shadows of the Past'i Rafa Kaldırdı

Warner Bros. yönetimini devralan Paramount, bu projeyi rafa kaldırdı. Paramount yönetimi,The Lord of the Rings: Shadows of the Past'in iptal edilmediğini söylese de stüdyoya yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgiler projenin rafa kaldırıldığını ve muhtemelen hiçbir zaman çekilmeyeceğini söylüyor.

Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'dan ilk görseller 1 hf. önce eklendi

Bu projenin ortaya çıkmasına ünlü talk show sunucusu Stephen Colbert vesile olmuştu. Sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı olan Colbert, kitaplardaki sinemaya uyarlanmamış bölümlerden esinlenen bu hikâyeyi bir senaryoya dönüştürmüş ve Peter Jackson'ı da bu projeye dâhil etmeyi başarmıştı. Şimdi projenin rafa kalkmasının da biraz Colbert yüzünden olduğu düşünülüyor. Zira yeni Paramount yönetimi kendisinden pek haz etmiyor. Paramount'un başındaki isim olan David Ellison, daha önce Colbert'in talk-show'unu da iptal etmişti. Bu yüzden şimdi onun hazırladığı bir Yüzüklerin Efendisi filmine yeşil ışık yakma ihtimalleri oldukça düşük.

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