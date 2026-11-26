Yapay Zeka Özeti:
- Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni halkası The Hunt for Gollum'un çekimleri tamamlandı. Andy Serkis’in yönettiği filmde Ian McKellen ve Elijah Wood rollerine geri dönüyor. Aragorn karakterini bu kez Jamie Dornan canlandırırken, hikaye Gandalf'ın Aragorn'u Gollum'u bulması için görevlendirmesiyle başlayan tehlikeli takibe odaklanıyor. Merakla beklenen yapım, 17 Aralık 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.
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The Hunt for Gollum, Sevilen Karakterleri Yeniden Bir Araya Getiriyor
Yeni Yüzüklerin Efendisi filmini Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da dikkat çekici işlere imza atan Andy Serkis yönetiyor. Serkis'in bir kez daha Gollum olarak karşımıza çıkacağı filmde Sir Ian McKellen (Gandalf) ve Elijah Wood (Frodo) da orijinal serideki rolleriyle geri dönüyor. Filmde önemli yer tutacak bir diğer karakter olan Aragorn'u ise bu kez yeni bir oyuncu canlandırıyor. Bu yeni film için geri dönmemeyi tercih eden Viggo Mortensen'in yerini alması için Jamie Dornan (Grinin 50 Tonu, Belfast) ile anlaşıldı.
Lee Pace'in de Hobbit filmlerindeki Elf Kralı Thranduil rolüyle boy göstereceği filmde Kate Winslet ve Anya Taylor-Joy gibi iki ünlü isim de ekibe katılıyor.
The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli