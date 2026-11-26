Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni halkası The Hunt for Gollum'un çekimleri tamamlandı. Andy Serkis’in yönettiği filmde Ian McKellen ve Elijah Wood rollerine geri dönüyor. Aragorn karakterini bu kez Jamie Dornan canlandırırken, hikaye Gandalf'ın Aragorn'u Gollum'u bulması için görevlendirmesiyle başlayan tehlikeli takibe odaklanıyor. Merakla beklenen yapım, 17 Aralık 2027'de sinemaseverlerle buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi serisi, yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Frodo, Gandalf, Aragorn gibi sevilen karakterleri yeniden bir araya getirecek olan The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027'de sinemaseverlerle buluşacak. Çekimleri bir süredir Yeni Zelanda'da devam eden filmden beklenen haber dün geldi. Setten paylaşılan bir videoyla çekimlerin tamamlandığı duyuruldu. Böylece yeni Yüzüklerin Efendisi, planlandığı gibi Aralık 2027'de vizyona girmeye bir adım daha yaklaştı.

The Hunt for Gollum, Sevilen Karakterleri Yeniden Bir Araya Getiriyor

Yeni Yüzüklerin Efendisi filmini Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da dikkat çekici işlere imza atan Andy Serkis yönetiyor. Serkis'in bir kez daha Gollum olarak karşımıza çıkacağı filmde Sir Ian McKellen (Gandalf) ve Elijah Wood (Frodo) da orijinal serideki rolleriyle geri dönüyor. Filmde önemli yer tutacak bir diğer karakter olan Aragorn'u ise bu kez yeni bir oyuncu canlandırıyor. Bu yeni film için geri dönmemeyi tercih eden Viggo Mortensen'in yerini alması için Jamie Dornan (Grinin 50 Tonu, Belfast) ile anlaşıldı.

Lee Pace'in de Hobbit filmlerindeki Elf Kralı Thranduil rolüyle boy göstereceği filmde Kate Winslet ve Anya Taylor-Joy gibi iki ünlü isim de ekibe katılıyor.

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The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak.

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Yeni Yüzüklerin Efendisi filminden beklenen haber geldi

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