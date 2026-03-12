Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin kadın başrol oyuncusu belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Titanik, Sil Baştan, The Reader gibi filmlerden tanıdığımız Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, Orta Dünya'nın yolunu tutuyor. Variety'nin aktardığı bilgilere göre, çekimlerine Mayıs ayında başlayacak yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un kadın başrol oyuncusu Winslet olacak. Winslet'ın hangi karaktere hayat vereceği henüz netleşmiş değil.

The Hunt for Gollum, serinin sevilen karakterlerini ve orijinal üçlemede onlara hayat veren oyuncuları yeniden bir araya getirecek. Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçen filmde Frodo, Gandalf, Aragorn gibi karakterler önemli bir yere sahip olacak.

The Hunt for Gollum, Gandalf tarafından görevlendirilen Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak. Hatırlarsanız ilk filmde yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyordu.

The Hunt for Gollum, Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) ve Andy Serkis (Gollum) orijinal üçlemedeki rolleriyle geri dönecek ama Aragorn'a bu kez başka bir oyuncu hayat verecek. Viggo Mortensen'den olumsuz yanıt alınca yeni bir oyuncu arayışına giren stüdyo, bu kez daha genç bir oyuncuyla anlaşmayı planlıyor. Aragorn rolü için son günlerde öne çıkan isim ise Leo Woodall (The White Lotus).

Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da Hollywood'da varlık göstermeye başlayan Andy Serkis, yeni Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmeni olacak. Peter Jackson ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak. Ancak senaryoda yine orijinal üçlemeyi yazan ekibin imzası bulunuyor.

