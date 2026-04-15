    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin kadrosu resmen duyuruldu: Aragorn'u oynayacak oyuncu değişti

    The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum adını taşıyan yeni Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncu kadrosu resmi olarak açıklandı. Aragorn'u daha önce söylenenden farklı bir oyuncu canlandıracak.

    Yıllar sonra gelen yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Lord of the Rings:The Hunt for Gollum, dün Cinema-Con kapsamında tanıtıldı. Filmden ilk afişi paylaşan Warner Bros., bu vesileyle filmin oyuncu kadrosun da resmi olarak duyurdu

    Daha önce çıkan haberlerde de belirtildiği gibi Ian McKellen, Elijah Wood ve Andy Serkis; Gandalf, Frodo ve Gollum rolleriyle geri dönecek. Filmin kadın başrolü ise ünlü oyuncu Kate Winslet (Titanic, The Reader) olacak. Daha önce ortaya çıkan bu kadroya, dünkü duyuruda iki isim daha eklendi: Jamie Dornan ve Lee Pace.

    Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminde Aragorn'u Jamie Dornan Canlandıracak

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Aragorn'un da olacağı, ancak bu kez karaktere farklı bir oyuncunun hayat vereceği daha önce ortaya çıkmıştı. Bu yeni oyuncunun Leo Woodall (The White Lotus) olacağı söyleniyordu. Ancak günün sonunda açıklanan isim farklı oldu. Aragorn rolünü Viggo Mortensen'den devralan oyuncu, Grinin 50 Tonu ve Belfast gibi yapımlarla tanınan Jamie Dornan olacak.

    Yeni duyurulan diğer isim olan Lee Pace ise Hobbit filmlerinde de hayat verdiği Elf kralı Thranduil olarak karşımıza çıkacak.

    Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçen The Hunt for Gollum, Gandalf tarafından görevlendirilen Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak. Hatırlarsanız ilk filmde yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyordu.

    Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da Hollywood'da varlık göstermeye başlayan Andy Serkis, yeni Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmen koltuğuna da oturacak. Peter Jackson ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak. Ancak senaryoda yine orijinal üçlemeyi yazan ekibin imzası bulunuyor.

