Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin kadrosu resmen duyuruldu: Aragorn'u oynayacak oyuncu değişti

Daha önce çıkan haberlerde de belirtildiği gibi Ian McKellen, Elijah Wood ve Andy Serkis; Gandalf, Frodo ve Gollum rolleriyle geri dönecek. Filmin kadın başrolü ise ünlü oyuncu Kate Winslet (Titanic, The Reader) olacak. Daha önce ortaya çıkan bu kadroya, dünkü duyuruda iki isim daha eklendi: Jamie Dornan ve Lee Pace.
Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminde Aragorn'u Jamie Dornan Canlandıracak
Yeni duyurulan diğer isim olan Lee Pace ise Hobbit filmlerinde de hayat verdiği Elf kralı Thranduil olarak karşımıza çıkacak.
Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçen The Hunt for Gollum, Gandalf tarafından görevlendirilen Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak. Hatırlarsanız ilk filmde yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyordu.
Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da Hollywood'da varlık göstermeye başlayan Andy Serkis, yeni Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmen koltuğuna da oturacak. Peter Jackson ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak. Ancak senaryoda yine orijinal üçlemeyi yazan ekibin imzası bulunuyor.
303 Kişi Okuyor (12 Üye, 291 Misafir) 16 Masaüstü 287 Mobil
5422 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
yüzüklerin efendisi, the lord of the rings ve