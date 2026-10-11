Yeni zam kapıda mı? AMD, GDDR6 bellek fiyatlarını artırdı

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Tam Boyutta Gör Ekran kartı fiyatları üzerinde baskı oluşturan bellek maliyetleri, üreticilerin yeni fiyat artışlarına gitmesine neden oluyor. Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre AMD, GDDR6 bellek fiyatlarını artırma kararını iş ortaklarına bildirdi. Bu artışın ekran kartı üreticilerinin maliyetlerini yükseltmesi ve tüketici fiyatlarına yansıması mümkün.

Radeon RX 9000 serisi daha fazla etkilenebilir

Fiyat artışlarının tek nedeni bellekler değil. Bench Life'ın aktardığı bilgilere göre SMD bileşenleri ve baskılı devre kartları (PCB) gibi diğer parçaların maliyetlerinde de yükseliş yaşanıyor. Ancak bellekler mevcut fiyat baskısında en önemli etkenlerden biri konumunda. AMD'nin GDDR6 bellek fiyatlarını artırması, bu bellekleri kullanan farklı Radeon ekran kartı ailelerini etkileyebilir.

Radeon RX 5000, RX 6000 ve RX 7000 serilerinin yanı sıra güncel RDNA 4 mimarili Radeon RX 9000 serisi de GDDR6 bellek kullanıyor. Önceki nesillerin bazılarında üretimin sona ermesi veya azalması nedeniyle yeni fiyat artışının en fazla Radeon RX 9000 serisinde hissedilmesi bekleniyor. Üreticilerin yükselen bellek maliyetlerini ne ölçüde satış fiyatlarına yansıtacağı ise henüz net değil.

Nvidia şimdilik beklemede

Nvidia tarafında ise farklı bir tablo söz konusu. Şirketin GeForce RTX 50 serisi için kullandığı GDDR7 bellekler, GDDR6'ya kıyasla daha yüksek maliyetli. Bu durumun RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatlarında daha önce yaşanan artışlarda etkili olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Nvidia'nın iş ortaklarına yeni bir bellek zammı bildirmediği ve bu yıl GDDR7 fiyatlarını artırmayabileceği gündemde.

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Şimdilik AMD'nin GDDR6 fiyat artışının perakende satış fiyatlarına ne zaman ve ne ölçüde yansıyacağı bilinmiyor. Ancak bellek, PCB ve diğer bileşenlerdeki maliyet artışlarının devam etmesi, ekran kartı pazarında fiyatların üzerindeki baskının kısa vadede azalmasını zorlaştırabilir.

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Yeni zam kapıda mı? AMD, GDDR6 bellek fiyatlarını artırdı

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