Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni zam kapıda mı? AMD, GDDR6 bellek fiyatlarını artırdı

    AMD, 1 Ekim itibarıyla iş ortaklarına yönelik GDDR6 bellek fiyatlarını artırdı. Yeni maliyetlerin özellikle Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarının fiyatlarına yansıması bekleniyor.

    Yeni zam kapıda mı? AMD, GDDR6 bellek fiyatlarını artırdı Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı fiyatları üzerinde baskı oluşturan bellek maliyetleri, üreticilerin yeni fiyat artışlarına gitmesine neden oluyor. Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre AMD, GDDR6 bellek fiyatlarını artırma kararını iş ortaklarına bildirdi. Bu artışın ekran kartı üreticilerinin maliyetlerini yükseltmesi ve tüketici fiyatlarına yansıması mümkün.

    Radeon RX 9000 serisi daha fazla etkilenebilir

    Fiyat artışlarının tek nedeni bellekler değil. Bench Life'ın aktardığı bilgilere göre SMD bileşenleri ve baskılı devre kartları (PCB) gibi diğer parçaların maliyetlerinde de yükseliş yaşanıyor. Ancak bellekler mevcut fiyat baskısında en önemli etkenlerden biri konumunda. AMD'nin GDDR6 bellek fiyatlarını artırması, bu bellekleri kullanan farklı Radeon ekran kartı ailelerini etkileyebilir.

    Radeon RX 5000, RX 6000 ve RX 7000 serilerinin yanı sıra güncel RDNA 4 mimarili Radeon RX 9000 serisi de GDDR6 bellek kullanıyor. Önceki nesillerin bazılarında üretimin sona ermesi veya azalması nedeniyle yeni fiyat artışının en fazla Radeon RX 9000 serisinde hissedilmesi bekleniyor. Üreticilerin yükselen bellek maliyetlerini ne ölçüde satış fiyatlarına yansıtacağı ise henüz net değil.

    Nvidia şimdilik beklemede

    Nvidia tarafında ise farklı bir tablo söz konusu. Şirketin GeForce RTX 50 serisi için kullandığı GDDR7 bellekler, GDDR6'ya kıyasla daha yüksek maliyetli. Bu durumun RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatlarında daha önce yaşanan artışlarda etkili olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Nvidia'nın iş ortaklarına yeni bir bellek zammı bildirmediği ve bu yıl GDDR7 fiyatlarını artırmayabileceği gündemde.

    Şimdilik AMD'nin GDDR6 fiyat artışının perakende satış fiyatlarına ne zaman ve ne ölçüde yansıyacağı bilinmiyor. Ancak bellek, PCB ve diğer bileşenlerdeki maliyet artışlarının devam etmesi, ekran kartı pazarında fiyatların üzerindeki baskının kısa vadede azalmasını zorlaştırabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombiden gaz kokusu gelmesi normal mi homatics box 4k v2 pro continental allseasoncontact 2 nissan qashqai 1.2 dig-t sky pack akü voltajı kaç olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C61
    Realme C61
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 16
    Lenovo ThinkBook 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum