Yeni Zeekr 7X, 900V mimari ile 784 HP güç ve 802 km menzil sunuyor

Dış tasarım büyük ölçüde korunurken, boyutlar da mevcut modelle aynı: 4825 mm uzunluk, 1930 mm genişlik, 1666 mm yükseklik ve 2925 mm aks mesafesi. Ağırlık ise 2.280–2.470 kg arasında değişiyor.
Yeni Zeekr 7X güçlü geliyor
Elektrikli araçlarda, bataryadan motora enerji iletimi için kullanılan voltaj seviyesi, şarj süresi ve enerji verimliliği üzerinde doğrudan etkiye sahip. Geleneksel 400V ve 800V sistemlere kıyasla, 900V sistemler daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Zeekr 001 de 900V'a geçtikten sonra önceki 800V sistemle 250 kW olan maksimum şarj gücü, 900V ile 430 kW’a kadar çıkmıştı. Yeni Zeekr 7X de böylece %10’dan %80’e şarjı çok daha kısa sürede tamamlayabilecek. Ancak daha fazla ayrıntı için revize edilmiş 7X'in resmi olarak tanıtılmasını beklememiz gerekecek.
Akıllı sürüş sistemleri kapsamında araç, entegre Lidar sensörü ile geliyor ve bazı modeller Nvidia Thor-U çipi sayesinde yüksek hızlı NOA, şehir içi NOA ve çok senaryolu park yardım sistemlerini destekliyor. Opsiyonel özellikler arasında 19, 20 ve 21 inç jantlar, farklı jant tasarımları, kırmızı fren kaliperleri ve açılır çekme kancası bulunuyor.
Mevcut Zeekr 7X, 229.900 – 269.900 yuan (32.300 – 37.900 dolar) fiyat aralığında sunuluyor. Yeni 7X'in 900V mimarisi, uzun menzil ve yüksek performans özellikleriyle elektrikli SUV pazarında öne çıkması bekleniyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...