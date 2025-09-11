Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Zeekr 7X, 900V mimari ile 784 HP güç ve 802 km menzil sunuyor

    Zeekr 7X, 900V mimarisiyle 784 HP güç ve 802 km menzil sunuyor. Yeni elektrikli SUV, RWD ve AWD seçenekleriyle yüksek performans ve hızlı şarj deneyimi vaat ediyor.

    Yeni Zeekr 7X, 900V mimariyle 784 HP güç ve 802 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Zeekr, popüler SUV modeli 7X’in güncellenmiş versiyonunu 900V mimariyle ortaya çıktı. Bu sayede araç, daha hızlı şarj ve yüksek performans vaat ediyor. Güncel belgelerde, yeni Zeekr 7X’in 600 km’den 802 km’ye kadar değişen menzil seçenekleri ile sunulacağı belirtiliyor.

    Dış tasarım büyük ölçüde korunurken, boyutlar da mevcut modelle aynı: 4825 mm uzunluk, 1930 mm genişlik, 1666 mm yükseklik ve 2925 mm aks mesafesi. Ağırlık ise 2.280–2.470 kg arasında değişiyor.

    Yeni Zeekr 7X güçlü geliyor

    Yeni Zeekr 7X, 900V mimariyle 784 HP güç ve 802 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında, araç RWD ve AWD versiyonlarıyla geliyor. RWD versiyonu 370 kW (496 hp) güç üretirken, AWD versiyona 215 kW (288 hp) ek motor ekleniyor. Batarya seçenekleri 75 kWh ve 103 kWh olarak sunuluyor. Bu da sırasıyla 802/770/715 km ve 600/620 km menzil sağlıyor.

    Elektrikli araçlarda, bataryadan motora enerji iletimi için kullanılan voltaj seviyesi, şarj süresi ve enerji verimliliği üzerinde doğrudan etkiye sahip. Geleneksel 400V ve 800V sistemlere kıyasla, 900V sistemler daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Zeekr 001 de 900V'a geçtikten sonra önceki 800V sistemle 250 kW olan maksimum şarj gücü, 900V ile 430 kW’a kadar çıkmıştı. Yeni Zeekr 7X de böylece %10’dan %80’e şarjı çok daha kısa sürede tamamlayabilecek. Ancak daha fazla ayrıntı için revize edilmiş 7X'in resmi olarak tanıtılmasını beklememiz gerekecek.

    Akıllı sürüş sistemleri kapsamında araç, entegre Lidar sensörü ile geliyor ve bazı modeller Nvidia Thor-U çipi sayesinde yüksek hızlı NOA, şehir içi NOA ve çok senaryolu park yardım sistemlerini destekliyor. Opsiyonel özellikler arasında 19, 20 ve 21 inç jantlar, farklı jant tasarımları, kırmızı fren kaliperleri ve açılır çekme kancası bulunuyor.

    Mevcut Zeekr 7X, 229.900 – 269.900 yuan (32.300 – 37.900 dolar) fiyat aralığında sunuluyor. Yeni 7X’in 900V mimarisi, uzun menzil ve yüksek performans özellikleriyle elektrikli SUV pazarında öne çıkması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 saat önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akbank davet et kazan iran araba fiyatları 2025 majezik ateş düşürür mü zippo ankara bayileri bir anda yüzümü sivilce bastı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum