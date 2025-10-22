Giriş
    Yeni Zeekr 7X ön satışa çıktı: 900V platform ve 784 hp maksimum güç

    Zeekr, yeni 7X modelini Çin’de ön satışa sundu. 784 bg’ye kadar güç üreten SUV, 900V mimarisi sayesinde bataryasını yüzde 10’dan 80’e yalnızca 10 dakikada doldurabiliyor.

    Yeni Zeekr 7X ön satışa çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Zeekr, yenilenen 7X modelini ön satışa sundu. Daha güçlü motorlar ve gelişmiş batarya seçenekleriyle gelen elektrikli SUV, markanın şimdiye kadarki en performanslı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. En güçlü versiyonunda 585 kW (784 hp) güce ulaşan 7X, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,98 saniyede çıkabiliyor.

    Modelin tek motorlu versiyonları ise 370 kW (496 hp) güç üretiyor ve sırasıyla 5,4 ve 5,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor. Yeni CATL Qilin ve Geely Golden Brick bataryalarla donatılan 7X, CLTC'ye göre 802 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

    Yeni Zeekr 7X ön satışa çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüm versiyonlarda Geely’nin G-Pilot H7 sürüş destek sistemi standart olarak geliyor. 31 sensör ve 700 TOPS gücünde Nvidia Drive Thor-U işlemcisiyle çalışan sistem, yüksek çözünürlüklü haritalara gerek duymadan otoyol ve şehir içi otonom sürüş özellikleri sunuyor. Ayrıca 7X, 900V yüksek voltajlı platformu sayesinde bataryasını yüzde 10’dan 80’e sadece 10 dakikada şarj edebiliyor.

    Yeni Zeekr 7X ön satışa çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    SUV'nin iç mekanında ayrıca, arka yolcular için 355 mm elektrikli baldır desteği, katlanabilir masalar ve üç kademeli ayarlanabilir sırtlık konforu artıran detaylar bulunuyor. Geniş bagaj hacmine ve 40 farklı saklama alanına sahip olan 7X, hem performans hem de pratiklik açısından Zeekr’in en iddialı elektrikli SUV’u olarak öne çıkıyor.
