Yeni Zeekr 7X ön satışa çıktı: 900V platform ve 784 hp maksimum güç
Zeekr, yeni 7X modelini Çin’de ön satışa sundu. 784 bg’ye kadar güç üreten SUV, 900V mimarisi sayesinde bataryasını yüzde 10’dan 80’e yalnızca 10 dakikada doldurabiliyor.
Modelin tek motorlu versiyonları ise 370 kW (496 hp) güç üretiyor ve sırasıyla 5,4 ve 5,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor. Yeni CATL Qilin ve Geely Golden Brick bataryalarla donatılan 7X, CLTC'ye göre 802 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
Zeekr, yenilenen 7X modelini ön satışa sundu. Daha güçlü motorlar ve gelişmiş batarya seçenekleriyle gelen elektrikli SUV, markanın şimdiye kadarki en performanslı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. En güçlü versiyonunda 585 kW (784 hp) güce ulaşan 7X, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,98 saniyede çıkabiliyor.