    Yeni Zelanda, kısa mesafeli lojistik uçuşları için elektrikli uçakları test etmeye başlıyor

    Elektriğinin neredeyse yüzde 85'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden Yeni Zelanda, şimdi de kısa mesafeli lojistik uçaklarında elektrikli uçakları test etmeye başladı.

    Yeni Zelanda, kısa mesafeli lojistik uçuşları için elektrikli uçakları test etmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli uçakların hem menzili hem de yük kapasitesi giderek artıyor olsa da çok uzun mesafelerde yolcu taşıdıkları bir gelecek hâlâ uzak görünüyor. Ancak söz konusu daha kısa mesafelerde yük taşımacılığı olduğunda, çok daha yakın bir gelecekte uygulamaya koyulabilecek projeler ortaya çıkıyor. Bunun son örneğini de bu hafta Yeni Zelanda'da gördük. Ülke sınırları içindeki lojistik uçuşlarının büyük bölümünün 350 kilometrenin altında olmasından cesaret alan Yeni Zelanda, bu uçuşlarda sıfır emisyonlu elektrikli uçaklar kullanmak için testlere başladı.

    Yeni Zelanda'nın başlıca havacılık şirketlerinden olan Air New Zealand ile ABD merkezli BETA Technologies, tamamen elektrikli bir uçak olan BETA ALIA CX300’ü dört aylık kapsamlı bir teknik gösterim programına dâhil etti. Bu testler sırasında, ülkenin farklı coğrafi koşullarını ve operasyonel gerekliliklerini temsil eden hatlarda uçağın performansı ölçülecek; Uçak çeşitli bölgelerde iniş–kalkış yaparak değişken hava koşullarında test edilecek.

    BETA ALIA CX300 Elektrikli Uçak, 398 km Menzil Sunuyor

    Geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) yapısına sahip olan BETA ALIA CX300, tamamen elektrikli tahrik sistemi ile sıfır emisyon sağlarken, yaklaşık 398 kilometrelik bir menzil sunuyor. Buna rağmen uçak ilk aşamada maksimum 200 kilometreye kadar olan bölgesel hatlarda kullanılacak. İki kişilik mürettebat kapasitesinin yanı sıra 5,6 metreküp kargo taşıyabilmesi, uçağı özellikle küçük ölçekli yük taşımacılığı için uygun bir model hâline getiriyor.

    Uçağın test edileceği hatlar üzerinde kurulan 65 kW'lık mobil şarj istasyonları, uçağın yaklaşık 90 dakikada yeniden uçuşa hazır hâle gelmesini sağlayarak bir günde birden fazla uçuş yapmasına zemin hazırlayacak.

    Elektrikli uçak, 2026’nın başlarına kadar test aşamasında kalacak ve bu süre boyunca elde edilen operasyonel, çevresel ve güvenlik odaklı veriler sürdürülebilir havacılığın bir sonraki aşamasını tanımlamada önemli rol oynayacak. Eğer sonuçlar beklendiği gibi olursa, Yeni Zelanda düşük maliyetli, düşük emisyonlu bölgesel uçuşların önünü açarak elektrikli havacılık çözümlerinin erkenden benimsendiği bir model ülke hâline gelecek.

    Yeni Zelanda bu tarz bir dönüşüm için en ideal ülkelerden biri olarak görülüyor. Çünkü elektriğinin yaklaşık yüzde 85’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyor. Bu durum elektrikli uçakların gerçek anlamda sıfır emisyona yaklaşmasını sağlarken, maliyetlerin düşürülmesinin de önünü açıyor.

    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

