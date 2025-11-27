Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de: Vergi, harç ve cezalara zam yolda

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Vergiden ceza ve harçlara kadar birçok kalemde zamların habercisi olan Yeniden Değerleme Oranı, kasım ayının başında yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı artırma ya da azaltma yetkisi bulunuyordu ancak oran yüzde 25,49 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, gelir vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları 2026'da Yeniden Değerleme Oranı kadar artacak. Buna göre, 2025 yılında 5.678,60 TL olan B sınıfı ehliyet harcı 7.129 TL'ye yükselecek. 6 aylık pasaport harcı 2.359,40 TL'den 2.961 TL'ye çıkacak. 3 yıl üzerindeki pasaport harcı ise 11.274 TL'den 14.147 TL'ye yükselecek.

Avrupa'da Tesla düşerken Çinli markalar yükselişte 7 sa. önce eklendi

Yeniden Değerleme Oranı kapsamında artış yapılacak bir diğer önemli kalem de IMEI Kayıt Ücreti. Bu yıl 45.614 TL olan bu ücret ocak ayından itibaren 57.245 TL olarak uygulanacak. Yurt dışı çıkış harcı ise 1.000 TL'den 1.254 TL'ye çıkacak. Motorlu taşıtlar vergisi tarafında ise 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş arası otomobillerin vergisi en düşük 6.066 TL seviyesine yükselecek.

Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nda 2026 hedef enflasyonu yüzde 16 olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 20 ve altında seviyelere indirilebileceği söyleniyordu ancak beklenen olmadı.

2026 yılında uygulanacak bazı ücretler şöyle:

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL --> 7.129 TL

Değerli kağıt bedeli: 1.420 TL --> 1.782 TL

Pasaport harcı (3+ yıllık): 11.274 TL --> 14.147 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL --> 1.254 TL

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL --> 57.245 TL

1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş MTV: 4.834 TL --> 6.066 TL

1300-1600 cc arası 1-3 yaş MTV: 8.421 TL --> 10.568 TL

