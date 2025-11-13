Yeniden kullanılabilir Neutron roketinin ilk uçuşu ertelendi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rocket Lab, orta sınıf taşıma kapasitesine sahip Neutron roketinin ilk fırlatmasını 2026 yılına ertelediğini duyurdu. Şirketin kurucusu ve CEO’su Peter Beck, yaptığı açıklamada Neutron’un geliştirme sürecinde planlı ilerleme kaydedilmesine rağmen ek zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Beck, tüm ana donanım bileşenlerinin üretiminin tamamlandığını ve son test aşamasında olduklarını ifade etti. Ancak mühendislik ekibinin riskleri ortadan kaldırmak ve Rocket Lab’in titiz süreçlerine bağlı kalmak için fazladan zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şirket, roketin 2026’nın ilk çeyreğinde veya hemen ardından ilk uçuşunu gerçekleştirmesini planlıyor. Rocket Lab için başarı kriteri ise ilk denemede yörüngeye ulaşmak.

Falcon 9’a rakip olacak

Yaklaşık 43 metre uzunluğundaki Neutron, Rocket Lab’in tamamen kendi geliştirdiği Archimedes motorlarıyla çalışıyor. Roketin yeniden kullanılabilir birinci aşaması, okyanus üzerinde bir platforma iniş yapacak şekilde tasarlandı. Ancak ilk fırlatmada bu kısmın suya iniş yapması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Neutron, alçak Dünya yörüngesine 13.000 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip ve bu da onu SpaceX’in Falcon 9 roketiyle doğrudan rekabet edebilecek konuma getiriyor. Zaten şirketin ve roketin ilgi çekmesinin nedeni de bu. Zira halihazırda SpaceX, neredeyse fırlatma endüstrisinde bir tekel haline gelmiş durumda.

Su, gezegenler oluşurken kendiliğinden ortaya çıkıyor 1 gün önce eklendi

Neutron programı, Rocket Lab’in küçük uydu fırlatma şirketinden tam kapsamlı bir uzay hizmet sağlayıcısına dönüşümünün temel adımlarından biri olarak görülüyor. Bu dönüşümün bir diğer parçası olan NASA’nın ESCAPADE Mars görevi. Rocket Lab, bu görevde Mars yörüngesine gönderilecek iki ESCAPADE uydusunu üretmişti. Şirket aynı zamanda küçük uydu taşımacılığı için kullandığı Electron roketiyle de yoğun bir dönem geçiriyor. Beck’in açıklamasına göre Rocket Lab, son üç ayda 17 yeni fırlatma sözleşmesi imzaladı. Electron’un 2025’te yıllık fırlatma rekorunu kırması bekleniyor. Şirketin 17. görevini bu ay sonu bitmeden gerçekleşebilir.

