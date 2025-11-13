Yeniden kullanılabilir Neutron roketinin ilk uçuşu ertelendi

Beck, tüm ana donanım bileşenlerinin üretiminin tamamlandığını ve son test aşamasında olduklarını ifade etti. Ancak mühendislik ekibinin riskleri ortadan kaldırmak ve Rocket Lab’in titiz süreçlerine bağlı kalmak için fazladan zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şirket, roketin 2026’nın ilk çeyreğinde veya hemen ardından ilk uçuşunu gerçekleştirmesini planlıyor. Rocket Lab için başarı kriteri ise ilk denemede yörüngeye ulaşmak.
Falcon 9’a rakip olacak
Yaklaşık 43 metre uzunluğundaki Neutron, Rocket Lab’in tamamen kendi geliştirdiği Archimedes motorlarıyla çalışıyor. Roketin yeniden kullanılabilir birinci aşaması, okyanus üzerinde bir platforma iniş yapacak şekilde tasarlandı. Ancak ilk fırlatmada bu kısmın suya iniş yapması bekleniyor.
Neutron programı, Rocket Lab'in küçük uydu fırlatma şirketinden tam kapsamlı bir uzay hizmet sağlayıcısına dönüşümünün temel adımlarından biri olarak görülüyor. Bu dönüşümün bir diğer parçası olan NASA'nın ESCAPADE Mars görevi. Rocket Lab, bu görevde Mars yörüngesine gönderilecek iki ESCAPADE uydusunu üretmişti. Şirket aynı zamanda küçük uydu taşımacılığı için kullandığı Electron roketiyle de yoğun bir dönem geçiriyor. Beck'in açıklamasına göre Rocket Lab, son üç ayda 17 yeni fırlatma sözleşmesi imzaladı. Electron'un 2025'te yıllık fırlatma rekorunu kırması bekleniyor. Şirketin 17. görevini bu ay sonu bitmeden gerçekleşebilir.