Yenilenen Ford Explorer ve Capri Türkiye'de: LFP batarya, menzil artışı ve daha güçlü motor

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Tam Boyutta Gör Ford Türkiye, tamamen elektrikli Explorer ve Capri modellerinde geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Yaklaşık altı ay önce tanıtılan, yeni LFP (lityum demir fosfat) batarya ve daha güçlü motorlarla donatılan modeller Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatlar 2.298.900 TL seviyesinden başlıyor.

2026 Ford Explorer ve Capri fiyat listesi

Ford Explorer ve Capri fiyat listesi⚡(Ağustos 2026) Versiyon Fiyat Ford Explorer Select Standart Menzil 2.298.900 TL Ford Explorer Premium Standart Menzil 3.104.800 TL Ford Capri Premium Standart Menzil 3.371.600 TL

Menzil artışı

Tam Boyutta Gör Güncellenen elektrik motoru yeni LFP batarya teknolojisi, standart menzilli Capri ve Explorer modellerinde 123 km’ye varan bir menzil artışı getiriyor. Explorer’da yapılan geliştirmeler ile karma menzil 378 km'den 440 km'ye çıkıyor. Şehir içinde 496 km’den 619 km’ye kadar yüzde 25’lik bir artış sağlanıyor. Ford Capri modelinde ise karma menzil 373 km'den 437 km'ye çıkıyor. Şehir içi menzili ise yüzde 24’lük artışla 471 km’den 586 km’ye kadar çıkıyor.

Görüldüğü gibi şehir içi menziller pek çok müşterinin günlük hayatı için önemli olan 500 km eşiğini rahatlıkla aşıyor. Karma menzil tarafında ise artış olsa da bu değerler hala uzun yolculuklara çıkmayı düşünenler için soru işareti olmaya devam ediyor. Ne yazık ki bu güncelleme, kağıt üzerinde Explorer ve Capri'nin şehir için kullanıma yönelik modeller olduğu algısını değiştirebilecek gibi görünmüyor.

Her iki modelde de 105 kW DC hızlı şarj desteği mevcut. Bu sayede bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması 26 dakika sürüyor. Isı pompası ise opsiyonel bir donanım olarak sunulmaya devam ediyor.

Yapılan iyileştirmeler sadece menzili uzatmakla kalmıyor, gücün 187 beygir ve torkun 350 Nm’ye yükseltilmesiyle performansta da artış sağlanıyor. Hem Capri hem de Explorer modelleri artık 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayarak çok daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Önceki modellerde bu süre 8,7 saniyeydi.

Bu güncellemenin en önemli unsurlarından biri olan yeni LFP batarya teknolojisi, sadece daha yüksek dayanıklılık sunmakla ve yüksek talep gören hammaddelere bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin batarya performansından endişe duymadan araçlarını düzenli olarak yüzde 100 kapasiteye kadar şarj etmelerine de olanak tanıyor.

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2024 Red Dot Tasarım Ödülü’nün sahibi olan Ford Explorer; 472 litrelik bagaj kapasitesi, geniş iç hacmi ve 14.6 inç SYNC Move ekran, 17 litrelik mega saklama alanı, ambiyans aydınlatma ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor.

Ford Explorer gibi Köln’de üretilen Capri modeli ise 12 ultrasonik sensör, beş kamera ve üç radar kullanarak gelişmiş sürücü destek sistemlerinin yanı sıra panoramik cam tavan, Matrix LED farlar, B&O ses sistemi ve 572 litrelik geniş bagaj hacmi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

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Yenilenen Ford Explorer ve Capri Türkiye'de: Neler değişti?

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