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Oynat Yenilenen Lexus NX, 2027'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni nesil hibrit teknolojisine sahip lüks SUV; sportif dış tasarımı, 14 inçlik multimedya ekranı ve akıllı kabin konforuyla dikkat çekiyor. Model, tam hibrit ile yüz kilometreden fazla elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit seçenekleri ve gelişmiş güvenlik sistemlerini bir arada sunuyor. Yeni NX, gelişmiş özellikleriyle segmentindeki iddiasını artırmayı hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Lexus, tasarımı, performansı ve yeni teknolojileriyle öne çıkan yeni NX modelini Türkiye’de sunmaya hazırlanıyor. 2027’nin ilk çeyreğinde Türkiye’de yollara çıkacak olan yeni NX, altıncı nesil hibrit teknolojisi, yenilenen kabini ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle markanın lüks SUV deneyimini daha ileriye taşıyacak.

Kendi kendini şarj eden tam hibrit NX 350h ve şarj edilebilir hibrit NX 450h+ seçeneklerine sahip yeni NX, daha dinamik dış tasarımı, kişiselleştirilebilen kabin atmosferi ve sürüş konforunu artıran geliştirmeleriyle iddiasını güçlendirecek.

Daha sportif ve modern tasarım

Tam Boyutta Gör Yeni Lexus NX, güçlü siluetini korurken gövdeyle bütünleşen çerçevesiz ön panjuru ve yenilenen farlarıyla daha sportif ve modern bir görünüm sergiliyor. Aerodinamik verimliliği destekleyen panjur tasarımı, Adaptif Uzun Far Sistemi, viraj aydınlatmaları ve far yıkama özelliğini bir araya getiren yeni farlarla tamamlanıyor.

Arka bölümde yeniden yorumlanan ışık şeridi ve L motifli aydınlatmalar, NX’in görsel kimliğini güçlendiriyor. Yeni gündüz farları, çift paralel çubuk biçimindeki sinyaller, yan etekler ve koyu tonlu çok kollu jantlar da modelin güçlü duruşunu vurguluyor.

Yenilenen kabinde teknoloji ve kişiselleştirilmiş konfor

Tam Boyutta Gör Yeni NX’in kabini, “Clean x Tech” tasarım yaklaşımıyla sadeliği ileri teknolojiyle buluşturuyor. Yeni Lexus ES ve TZ’den ilham alan yatay ön konsol, daha ferah bir atmosfer oluşturuyor. Aynı eksende konumlandırılan 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 14 inç multimedya ekranı, sürücünün bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcı elini yaklaştırdığında aydınlanan ve dokunulduğunda fiziksel geri bildirim sunan gizli kumandalar ise sade tasarımda bütünlük sağlıyor.

Avrupa’da ilk kez sunulacak Lexus Sensory Concierge teknolojisi, aydınlatma, müzik, iklimlendirme, koltuk sıcaklığı ve kabin kokusunu uyum içinde yöneterek kişiselleştirilmiş bir ortam sunuyor. Üç deneyim modu, 50 farklı aydınlatma tonu ve Givaudan iş birliğiyle geliştirilen kokular sayesinde Lexus’un Omotenashi misafirperverlik anlayışı, her yolculukta farklı bir atmosferle hayat buluyor.

Yeni nesil hibrit teknolojisiyle daha ileri performans

Tam Boyutta Gör Yeni Lexus NX, yeni nesil hibrit teknolojisiyle performans ve verimliliği bir araya getiriyor. Kendi kendini şarj eden tam hibrit NX 350h, 190 HP sistem gücüyle markanın sessiz, akıcı ve sürücünün taleplerine hızlı yanıt veren sürüş karakterini destekliyor.

NX 350h’de bataryanın ağırlığı ve hücre sayısı azaltılırken soğutma sisteminde de geliştirmeler yapıldı. Önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçeneklerinin sunulacağı model, 1.500 kilogram çekme kapasitesine sahip.

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NX’in ürün gamında ayrıca şarj edilebilir hibrit NX 450h+ de yer alıyor. 23 kWsa kapasiteli bataryaya ve 296 HP sistem gücüne sahip versiyon, 100 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili sağlayacak.

Gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri

Tam Boyutta Gör Yeni NX’in tüm versiyonlarında en yeni nesil Lexus Safety System + aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleri standart olarak yer alacak. Daha geniş bir alanı algılayabilen sistemler, olası çarpışma risklerini belirleyerek sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde fren, direksiyon ve çekiş desteği sağlıyor.

Geliştirilen Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radar Hız Sabitleyici, Şeritten Ayrılma Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı, farklı trafik koşullarında sürücüye daha kapsamlı destek sunuyor. Acil Durumda Sürüş Durdurma Sistemi ise sürücünün aracı kullanamayacak durumda olduğunu algıladığında NX’i bulunduğu şerit içinde yavaşlatarak durduruyor ve dörtlü ikaz lambalarını devreye alıyor.

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Yenilenen Lexus NX, 2027'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye geliyor

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