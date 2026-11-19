Yapay Zeka Özeti:
- Yenilenen Lexus NX, 2027'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni nesil hibrit teknolojisine sahip lüks SUV; sportif dış tasarımı, 14 inçlik multimedya ekranı ve akıllı kabin konforuyla dikkat çekiyor. Model, tam hibrit ile yüz kilometreden fazla elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit seçenekleri ve gelişmiş güvenlik sistemlerini bir arada sunuyor. Yeni NX, gelişmiş özellikleriyle segmentindeki iddiasını artırmayı hedefliyor.
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Kendi kendini şarj eden tam hibrit NX 350h ve şarj edilebilir hibrit NX 450h+ seçeneklerine sahip yeni NX, daha dinamik dış tasarımı, kişiselleştirilebilen kabin atmosferi ve sürüş konforunu artıran geliştirmeleriyle iddiasını güçlendirecek.
Daha sportif ve modern tasarım
Arka bölümde yeniden yorumlanan ışık şeridi ve L motifli aydınlatmalar, NX’in görsel kimliğini güçlendiriyor. Yeni gündüz farları, çift paralel çubuk biçimindeki sinyaller, yan etekler ve koyu tonlu çok kollu jantlar da modelin güçlü duruşunu vurguluyor.
Yenilenen kabinde teknoloji ve kişiselleştirilmiş konfor
Avrupa’da ilk kez sunulacak Lexus Sensory Concierge teknolojisi, aydınlatma, müzik, iklimlendirme, koltuk sıcaklığı ve kabin kokusunu uyum içinde yöneterek kişiselleştirilmiş bir ortam sunuyor. Üç deneyim modu, 50 farklı aydınlatma tonu ve Givaudan iş birliğiyle geliştirilen kokular sayesinde Lexus’un Omotenashi misafirperverlik anlayışı, her yolculukta farklı bir atmosferle hayat buluyor.
Yeni nesil hibrit teknolojisiyle daha ileri performans
NX 350h’de bataryanın ağırlığı ve hücre sayısı azaltılırken soğutma sisteminde de geliştirmeler yapıldı. Önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçeneklerinin sunulacağı model, 1.500 kilogram çekme kapasitesine sahip.
NX’in ürün gamında ayrıca şarj edilebilir hibrit NX 450h+ de yer alıyor. 23 kWsa kapasiteli bataryaya ve 296 HP sistem gücüne sahip versiyon, 100 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili sağlayacak.
Gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri
Geliştirilen Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radar Hız Sabitleyici, Şeritten Ayrılma Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı, farklı trafik koşullarında sürücüye daha kapsamlı destek sunuyor. Acil Durumda Sürüş Durdurma Sistemi ise sürücünün aracı kullanamayacak durumda olduğunu algıladığında NX’i bulunduğu şerit içinde yavaşlatarak durduruyor ve dörtlü ikaz lambalarını devreye alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: