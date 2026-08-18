Yenilenen Mercedes C-Serisi tanıtıldı: Yapay zeka devrimi geldi

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Tam Boyutta Gör Alman lüks otomobil devi Mercedes-Benz, popüler temsilcisi C-Serisi’ni tarihinin en radikal teknik makyaj operasyonundan geçirdi. Dışarıdan bakıldığında ışıklı yıldız logosuna sahip yeni ön ızgarası ve ikonik LED imzasıyla dikkat çeken model, asıl devrimi ise kabin altında yatan yazılım altyapısında gerçekleştiriyor.

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yenilenen C-Serisi, markanın yeni nesil MB.OS işletim sistemine kavuşan ilk modellerden biri oldu. MBUX Sanal Asistan altyapısı artık tek bir yazılımla sınırlı kalmıyor; Google Gemini, ChatGPT ve Microsoft Bing yapay zekâ teknolojilerini eş zamanlı olarak kullanıyor.

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Yeni asistan, sürücüyle kesintisiz diyalog kurabiliyor, geçmiş konuşmaların bağlamını hatırlıyor ve şarkı sözünün yarısını hatırlasanız bile aradığınız parçayı bulabiliyor. Ön bölümde 12.3 inç dijital gösterge paneline ve 11.9 inç dikey multimedya ekranına S-Serisi'nden transfer edilen artırılmış gerçeklik destekli Head-Up Display eşlik ediyor.

Performans ve sürüş dinamiklerinde ince ayar

Tam Boyutta Gör Kaputun altında yer alan 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor, 48V hafif hibrit sistemle destekleniyor. En güçlü C 300 versiyonunda 258 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motora eklenen elektrikli destek kompresörü, alt devirlerdeki gaz tepkilerini çok daha keskin hale getiriyor.

Benzinli motor; C 200 versiyonunda 177 beygir, C 250 versiyonunda ise 218 beygir güç üretiyor. OM 654 kodlu dört silindirli dizel motor ise 163 beygir ve 200 beygirlik seçeneklerle sunulmaya devam ediyor.

Sistemde yer alan entegre marş jeneratörü (ISG) ihtiyaç anında 23 beygir güç sağlarken, yeni "overboost" fonksiyonu 20 saniye boyunca ekstra 27 beygir güç sunuyor. Ayrıca revize edilen süspansiyon altyapısı, artırılan ses yalıtımı ve 0.24 Cd seviyesine çekilen rüzgar direnci katsayısı sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor.

Avrupa'ya özel arka aks yönlendirme ve PHEV seçeneği

Tam Boyutta Gör C-Serisi'nin Avrupa versiyonlarında teknik liste daha da zenginleşiyor. C 400 e 4MATIC versiyon, 19,53 kWsa kapasiteli bataryasıyla saf elektrik modunda 100 km WLTP menzili sunuyor. 55 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya kısa sürede doldurulabiliyor. Arka tekerlekleri 2,5 dereceye kadar açılandırabilen arka aks yönlendirme sistemi ise aracın dönüş çapını yaklaşık 43 cm daraltarak 10,64 metreye düşürüyor.

Gelişmiş MB.DRIVE altyapısı kapsamında 8 kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensörle donatılan modelde 360 Derece Park Asistanı standart olarak sunuluyor. Sistem, dar sokaklarda veya çıkmaz sokaklarda aracın geldiği rotayı hafızaya alarak otomobili otomatik olarak geriye doğru çıkarabiliyor.

Işıklı logo detayları, Micro-LED teknolojili Digital Light farlar ve yeni eklenen AMG Line Plus donanım paketiyle tazelenen yeni Mercedes-Benz C-Serisi, Avrupa'da 48.844 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

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Yenilenen Mercedes C-Serisi tanıtıldı: Yapay zeka devrimi geldi

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