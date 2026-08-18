Yenilenen Mercedes C-Serisi tanıtıldı: Yapay zeka devrimi geldi

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yenilenen C-Serisi, markanın yeni nesil MB.OS işletim sistemine kavuşan ilk modellerden biri oldu. MBUX Sanal Asistan altyapısı artık tek bir yazılımla sınırlı kalmıyor; Google Gemini, ChatGPT ve Microsoft Bing yapay zekâ teknolojilerini eş zamanlı olarak kullanıyor.
Yeni asistan, sürücüyle kesintisiz diyalog kurabiliyor, geçmiş konuşmaların bağlamını hatırlıyor ve şarkı sözünün yarısını hatırlasanız bile aradığınız parçayı bulabiliyor. Ön bölümde 12.3 inç dijital gösterge paneline ve 11.9 inç dikey multimedya ekranına S-Serisi'nden transfer edilen artırılmış gerçeklik destekli Head-Up Display eşlik ediyor.
Performans ve sürüş dinamiklerinde ince ayar
Benzinli motor; C 200 versiyonunda 177 beygir, C 250 versiyonunda ise 218 beygir güç üretiyor. OM 654 kodlu dört silindirli dizel motor ise 163 beygir ve 200 beygirlik seçeneklerle sunulmaya devam ediyor.
Sistemde yer alan entegre marş jeneratörü (ISG) ihtiyaç anında 23 beygir güç sağlarken, yeni "overboost" fonksiyonu 20 saniye boyunca ekstra 27 beygir güç sunuyor. Ayrıca revize edilen süspansiyon altyapısı, artırılan ses yalıtımı ve 0.24 Cd seviyesine çekilen rüzgar direnci katsayısı sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor.
Avrupa'ya özel arka aks yönlendirme ve PHEV seçeneği
Gelişmiş MB.DRIVE altyapısı kapsamında 8 kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensörle donatılan modelde 360 Derece Park Asistanı standart olarak sunuluyor. Sistem, dar sokaklarda veya çıkmaz sokaklarda aracın geldiği rotayı hafızaya alarak otomobili otomatik olarak geriye doğru çıkarabiliyor.
Işıklı logo detayları, Micro-LED teknolojili Digital Light farlar ve yeni eklenen AMG Line Plus donanım paketiyle tazelenen yeni Mercedes-Benz C-Serisi, Avrupa'da 48.844 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.
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