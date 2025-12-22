Yenilenen Toyota Corolla satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin pazarında FAW-Toyota ortaklığıyla üretilen yeni Toyota Corolla sonunda piyasaya sürüldü. Derinlemesine bir makyaj operasyonundan geçen model; büyüyen boyutları, modern tasarımı, zengin donanımı ve oldukça agresif fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Çin'de fiyatlar fabrika doğrudan satış indirimiyle birlikte 99.000 ila 118.000 yuan arasında değişiyor. Bu rakamlar güncel kurla 14.060 ila 16.760 dolar aralığına karşılık geliyor.

Yeni Corolla'daki en dikkat çekici değişim gövde boyutlarında yaşandı. Mühendislik çalışmaları sonucunda otomobilin boyu tam 75 mm uzatılarak 4.710 mm'ye, aks mesafesi ise 50 mm artırılarak 2.750 mm'ye çıkarıldı. Bu değerlerle Corolla bir üst segmentte yer alan modellerle (örneğin Toyota Asia Lion) boy ölçüşebilecek seviyeye geldi. Araç artık özellikle arka koltuk yolcuları için çok daha geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor.

Tasarım tarafında ise Toyota'nın güncel kurumsal çizgileri öne çıkıyor. Ön tarafta yeni Camry XV80 ile benzerlikler taşıyan C formundaki yeni far yapısı ve dikey hava kanalları araca daha dinamik bir duruş kazandırmış. Yan profilde uzanan çift omuz çizgisiyle daha kaslı bir görünüme kavuşan araçta, L şeklindeki stop lambaları ve bagaj kapağına entegre "ördek kuyruğu" spoyler dikkat çekiyor. Tüm bu detaylar Corolla'nın olduğundan daha modern ve pahalı görünmesini sağlamış.

Tam Boyutta Gör İç mekanda sadelik ve teknoloji ön planda. Siyah-beyaz kontrast renkler, 8.8 inç dijital gösterge paneli ve ortada 12.9 inç büyük dokunmatik multimedya ekranı öne çıkıyor. Apple CarPlay ve Çin pazarı için büyük önem taşıyan Huawei HiCar desteği standart. Ayrıca 50W gücünde kablosuz şarj, 64 renkli ambiyans aydınlatması, gizli havalandırma kanalları ve 470 litrelik bagaj hacmi de açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Güvenlik ve sürüş asistanları açısından da gelişmeler var. Yeni Corolla'da giriş seviyesinden itibaren Toyota Pilot sürüş destek sistemi sunuluyor. Bu sistem otoyol sürüşünden yoğun şehir trafiğine kadar birçok senaryoda sürücüye destek sunabilme kapasitesine sahip. Aynı zamanda kablosuz yazılım güncellemelerini de destekliyor.

Tam Boyutta Gör Motor seçeneklerinde ise önemli bir değişiklik söz konusu. FAW-Toyota daha önce sunulan 1.2 litrelik turbo ve 1.5 litrelik atmosferik motorları tamamen rafa kaldırdı. Yeni Corolla artık 171 beygir güç üreten 2.0 litrelik atmosferik benzinli motor ya da beşinci nesil hibrit sistemle tercih edilebilecek. 1.8 litrelik motoru temel alan hibrit versiyon 100 kilometrede sadece 4.13 litre ortalama yakıt tüketimiyle öne çıkarken, tek depo yakıtla yaklaşık 1.000 kilometre menzil vadediyor.

