Yenilenen Toyota Corolla satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Corolla'daki en dikkat çekici değişim gövde boyutlarında yaşandı. Mühendislik çalışmaları sonucunda otomobilin boyu tam 75 mm uzatılarak 4.710 mm'ye, aks mesafesi ise 50 mm artırılarak 2.750 mm'ye çıkarıldı. Bu değerlerle Corolla bir üst segmentte yer alan modellerle (örneğin Toyota Asia Lion) boy ölçüşebilecek seviyeye geldi. Araç artık özellikle arka koltuk yolcuları için çok daha geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor.
Tasarım artık daha agresif
Tasarım tarafında ise Toyota'nın güncel kurumsal çizgileri öne çıkıyor. Ön tarafta yeni Camry XV80 ile benzerlikler taşıyan C formundaki yeni far yapısı ve dikey hava kanalları araca daha dinamik bir duruş kazandırmış. Yan profilde uzanan çift omuz çizgisiyle daha kaslı bir görünüme kavuşan araçta, L şeklindeki stop lambaları ve bagaj kapağına entegre "ördek kuyruğu" spoyler dikkat çekiyor. Tüm bu detaylar Corolla'nın olduğundan daha modern ve pahalı görünmesini sağlamış.
Toyota Pilot sistemi standart
Güvenlik ve sürüş asistanları açısından da gelişmeler var. Yeni Corolla'da giriş seviyesinden itibaren Toyota Pilot sürüş destek sistemi sunuluyor. Bu sistem otoyol sürüşünden yoğun şehir trafiğine kadar birçok senaryoda sürücüye destek sunabilme kapasitesine sahip. Aynı zamanda kablosuz yazılım güncellemelerini de destekliyor.
